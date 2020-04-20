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Известия.ru

National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Минобороны России/Олег Кулешов

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота, пишет 18 апреля американское издание The National Interest.

По мнению обозревателя Калеба Ларсона, после того, как «Цирконы» поступят на вооружение подлодок, Россия получит мощное преимущество.

Так, уже в этом году состоятся испытательные пуски ракет с субмарины «Северодвинск» класса «Ясень» — одной из новейших в России подлодок.

В материале отмечается, что «Циркон» схож с российскими противокорабельными ракетами «Оникс», но скорость первого намного больше – более 5 Махов (свыше 6 тыс. км/ч). Такие ракеты могут проделать «огромную дыру в авианосце». Кроме того, гиперзвуковые ракеты невероятно сложно перехватить, так как современные системы ПРО просто не приспособлены к уничтожению подобных целей, указывает журнал.

В заключении отмечается, что подводные силы РФ будут серьезно усовершенствованы в случае объединения двух передовых разработок – подлодок «Ясень» и ракет «Циркон».

В марте китайский портал «Чжунго цзюньван» заявил, что гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и обеспечивает Москве преимущество перед Вашингтоном.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
П-800 Оникс
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
Авианосец
ГЗЛА
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