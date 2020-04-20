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Lockheed Martin подготовила 1000-го летчика F-35

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Lockheed Martin подготовила 1000-го летчика и более 9000 сопровождающих специалистов для истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает компания в Twitter.

В Lockheed Martin отмечают, что обучение пилотов, кроме обычных академических занятий, включает в себя тренировки на симуляторе и непосредственные полеты на самолетах.

В настоящее время в компании проходят подготовку летчики и сопровождающие специалисты из десяти стран — США, Великобритании, Австралии, Дании, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии и Южной Кореи.

В марте Lockheed Martin поставила заказчику 500-й серийный истребитель F-35 Lightning II.

В январе компания пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех вариантов достигает 70-90 процентов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 11 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании).

Всего планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Дания
Израиль
Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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