Трамп наметил переход от карантина к нормальной жизни

Пентагон ответил ускорением строительства больниц в Конгресс-центрах и даже на конной арене

Президент США Дональд Трамп 17 апреля сообщил о начале постепенного ослабления карантинных ограничений, которые были введены в США в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Глава Белого дома обнародовал план трехэтапного подхода к снятию карантина, перезапуска экономики и возвращения населения к работе. Свой план американский президент назвал «Откроем Америку снова». Как сообщает ИА Associated Press, переход к каждому последующему этапу будет проходить не ранее, чем через 14 дней после реализации предыдущего и только при снижении числа новых случаев заражения.

Но ситуация в Нью-Йорке и Нью-Джерси по-прежнему остается очень сложной. По информации AP, решение о продлении изоляции до 15 мая штат Нью-Йорк принял без участия Белого дома. По данным некоторых источников, губернатор штата Эндрю Куомо даже вступил в конфликт с президентом. К 17 апреля за время эпидемии в штате скончалось 630 человек, а количество жителей, ежедневно поступающих в больницы с диагнозом COVID-19, составляет более 2000. В настоящее время из 330 млн американцев в самоизоляции находится 316 млн, сообщает газета The New York Times. По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США достигло 700282 человек, из них почти 37 тыс. погибли.

В тот же день, когда был объявлен план Белого дома, на сайте Пентагона появилось заявление командующего Инженерным корпусом армии генерал-лейтенанта Тодда Семонита о строительстве 28 дополнительных лечебных учреждений на 15800 коек. Военные бросают свои силы на ускоренное возведение больниц для пациентов с подозрением на COVID-19. Первоначально планировалось построить 17 больниц, но в последние дни было принято увеличить их число до 28. В список медицинских заведений добавился Конгресс-центр Уолтера Э. Вашингтона, расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия.

Строители обсудили с Нью-Йоркским губернатором Эндрю Куомо вопрос преобразования существующих зданий в альтернативные учреждения по уходу за больными, которое было сопряжено с серьезными трудностями, и считалось не самым простым выходом из ситуации. В итоге было выдвинуто предложение по созданию стандартных боксов для больных с подтвержденным COVID-19 и для неинфицированных пациентов с другими заболеваниями с наименьшими затратами. С учетом пожеланий губернаторов различных штатов военные применили стандартный подход к возведению помещений с однотипными комнатами, оборудованными душем, с созданием аптек и рентгеновских отделений. Огромные пространства конференц-центров были переоборудованы под лечебные учреждения. Привлекались также гостиницы, общежития и другие жилые помещения.

В Денвере строительные войска Пентагона за 18 дней разместили боксы с койко-местами для пациентов в городском Конгресс-центре Колорадо и на большой арене для лошадей. На конном манеже было снято 8 дюймов или более 20 см покрытия, которое заменили бетонным полом. 600 койко-мест оборудовали в Конференц-центре на площадях, размер которых соответствует шести футбольным полям.

По словам генерала Семонита, планы строительства согласованы с Министерством здравоохранения и службами социального обеспечения и с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям.

Строительный проект инженерных войск используется в 41 штате, а некоторые государства взяли его за основу для возведения больниц на своих территориях.

По словам командующего, поддержку оказывает не только Пентагон, но и Белый Дом.

Эксперты полагают, что Дональд Трамп не дождался пика заболевания, который еще не прошел ни один из штатов страны. По мнению аналитиков, ослаблять самоизоляцию населения очень рано, так как возникает риск появления второй волны пандемии. Возможно, поэтому американские военные строители и стремятся в самые кратчайшие сроки стремятся возвести новые больницы для зараженных COVID-19.

Ирина Дронина