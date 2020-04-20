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Интерфакс-АВН

Помпео настаивает на продлении эмбарго ООН на поставки вооружений в Иран

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Госсекретарь США Майкл Помпео. Фото Chip Somodevilla/Getty Images
Госсекретарь США Майкл Помпео. Фото Chip Somodevilla/Getty Images.

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в субботу с призывом к Совету безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

"Срок эмбарго на поставки вооружений Ирану - ведущему спонсору терроризма на государственном уровне, истекает через полгода. СБ ООН должен продлить действие эмбарго до того, как Иран усилит насилие и начнет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Часы тикают", - написал госсекретарь в своем твиттере.

Он напомнил, что "в прошлом году Иран выпускал ракеты по своим соседям, минировал и захватывал танкеры, контрабандой переправлял оружие в зоны конфликтов и сбил пассажирский самолет".

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Страны
Иран
США
Компании
ООН
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