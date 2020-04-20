Помпео настаивает на продлении эмбарго ООН на поставки вооружений в Иран

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в субботу с призывом к Совету безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

"Срок эмбарго на поставки вооружений Ирану - ведущему спонсору терроризма на государственном уровне, истекает через полгода. СБ ООН должен продлить действие эмбарго до того, как Иран усилит насилие и начнет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Часы тикают", - написал госсекретарь в своем твиттере.

Он напомнил, что "в прошлом году Иран выпускал ракеты по своим соседям, минировал и захватывал танкеры, контрабандой переправлял оружие в зоны конфликтов и сбил пассажирский самолет".