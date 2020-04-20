Украинский Т-72 прошел подводные испытания на глубине пяти метров

Киевский бронетанковый завод совместно со специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели подводные испытания модернизированного танка Т-72. Соответствующее видео на YouTube опубликовал Укроборонпром.

«Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию. Таким образом испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине», — говорится в подписи к видео.

В апреле в публикации на сайте украинского консалтингового агентства Defense Expres российский танк Т-90М «Прорыв» был назван «недоАрматой» и «прорывом в никуда».