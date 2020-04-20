Годовой отчет Северного ПКБ за 2019 год

В годовом отчете АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург) за 2019 год ( здесь ), помимо прочего, сообщается об отсутствии в бюро дальнейшего ведения проектных работ по проектам перспективного эскадренного миноносца проекта 23560 (шифр "Лидер") и модернизированного фрегата проекта 22350М, по завершении этапа эскизного проектирования обеих проектов.

Океанографическое исследовательское судно (специального назначения) "Академик Агеев" (заводской номер 451) проекта 16450 (шифр "Гараж-Гюйс", разработчик АО "Северное ПКБ") в достройке на ЗАО "Канонерский судостроительный завод". Санкт-Петербург, ноябрь 2019 года (с) Посольство Российской Федерации в Эстонии

В отчете АО "Северное проектно-конструкторское бюро" за 2019 год, в частности, говорится:

В минувшем 2019 году АО "Северное ПКБ" продолжало следовать выбранной стратегии развития и подтвердило высокое качество создаваемой продукции. Обществом была завершена разработка рабочей документации и разработка первой очереди эксплуатационной документации корабля проекта 11442М, завершена разработка эскизного проекта заказа 22350М.

В 2019 году состоялась церемония закладки Президентом Российской Федерации В.В. Путиным фрегатов проекта 22350 зав. № 925 "Адмирал Амелько" и зав. № 926 "Адмирал Чичагов", проектная документация для строительства которых была разработана АО "Северное ПКБ". Состоялись подъем флага и передача патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев", торжественная церемония спуска на воду судна обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода" проекта 23700, а также спуск на воду океанографического исследовательского судна (ОИС) "Академик Агеев" проекта 16450. Указанные корабли были также построены по документации, разработанной АО "Северное ПКБ".

<...>

В отчетном периоде приоритетным направлением деятельности АО "Северное ПКБ" оставалось выполнение проектной и

конструкторской документации в сегменте государственного оборонного заказа. По данному направлению АО "Северное ПКБ" основными достижениями были:

- разработка эскизного проекта корабля проекта 22350М;

- разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения строительства кораблей проектов 11442М, 16450, 11551 (зав 121), 1155 (зав 114), 22350 и 22160.

Выручка от деятельности в сегменте ГОЗ составила 63,09 % от общего объема выручки, полученной АО "Северное ПКБ" в 2019 году.

В сегменте разработки конструкторской документации для строительства гражданских судов в отчетном году осуществлена разработка конструкторской документации и осуществлено техническое сопровождение строительства корабля проекта 23700 [судно "Воевода"]. В ноябре 2019 года осуществлен спуск указанного судна на воду.

Вместе с тем, руководством АО "Северное ПКБ" в отчетном периоде было уделено существенное внимание формированию портфеля заказов в сегменте ВТС. Был заключен договор на разработку конструкторской документации и осуществление

технического сопровождения строительства корабля проекта 11356 (корп. 7 и 8). Проведены переговоры и достигнуто соглашение о заключении договора на поставку документации для строительства двух кораблей проекта 11356 на верфях заказчика [Индия].

К сожалению финансово-экономические показатели нельзя назвать идеальными. По итогам работы в 2019 году АО "Северное ПКБ" получило чистую прибыль в размере 67 230 000 рублей. Однако показатель полученной прибыли оказался ниже

прогнозных значений и ниже показателя 2018 года. Снижение уровня достигнутых показателей вызвано объективными причинами, основными из которых явились перенос Заказчиком на 2020 год сроков начала выполнения работ по созданию и поставке комплекса ПАК-ИЛП 11442М, а также снижением в целях обеспечения интересов основного заказчика рентабельности по существенному объему выполнявшихся работ (около 40% от общего объема).

<...>

Совокупность существующих и реальных перспективных договорных работ в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества обеспечивает производственную загрузку Общества, но не позволяет рассчитывать на

устойчивое финансово-экономическое положение, что подтверждается следующими примерами:

- приостановка Заказчиком ранее планировавшегося развития работ (с объемами работ в 2017-2019 гг.) по проекту 23560 [эсминец "Лидер"] после завершения эскизного проекта 23560 в 2016 году;

- завершение эскизного проекта 22350М в 2019 году и отсутствие последующего решения Заказчика о начале планировавшихся на его основе работ;

- выполнение Обществом аванпроекта перспективного большого десантного корабля в 2018 году, утверждение Министром обороны Российской Федерации тактико-технического задания на этот корабль, назначение Общества единственным исполнителем работ и последующий отказ Заказчика от выполнения этой работы в целом.

<...>

В отчетном году АО "Северное ПКБ" завершило исполнение следующих ключевых обязательств:

- Завершена разработка рабочей документации корабля проекта 11442М;

- Завершена разработка первой очереди эксплуатационной документации корабля проекта 11442М;

- Завершена разработка эскизного проекта заказа 22350М.

Кроме того, осуществлялась подготовка документации для строительства различных спецификаций кораблей проекта 11356.

<...>

В 2020 году планируется завершить следующие крупные этапы работ по выполнению документации для проектов кораблей военного назначения:

- Подготовки приемо-сдаточной и эксплуатационной документации для кораблей проекта 11442М;

- Выполнение проектно-конструкторской документации проекта 16450 [ОИС "Академик Агеев"];

- Выполнение проектно-конструкторской документации проекта 23700 [судно "Воевода" -характерно, что здесь оно отнесено к кораблям военного назначения];

- Выполнение проектно-конструкторской документации проекта 23800 [большой корвет];

Кроме того, Общество планирует заключить договор на подготовку документации для строительства еще двух кораблей проекта 11356 [для Индии].