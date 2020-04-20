Иран принял на вооружение три новых ударных беспилотника

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Иранская армия приняла на вооружение три новых ударных беспилотника, способных наносить удары различными боеприпасами. Об этом сообщил в субботу министр обороны страны Амир Хатами на церемонии передачи этих аппаратов, которая транслировалась в эфире иранского телевидения.

По словам генерала, дальность применения данных беспилотников составляет 1,5 тысячи километров, а максимальная высота применения - 14 тысяч метров. Армия может использовать новые модификации в качестве разведывательных беспилотников для обнаружения вражеских перемещений вдоль границ страны в пределах значительной дальности, а также использовать их в качестве ударных.

Новые БПЛА могут быть использованы в качестве целевых самолетов для выполнения задач ПВО, а также в операциях по введению в заблуждение системы ПВО противника

- заявил Хатами.

На вооружение беспилотников могут быть поставлены различные типы авиационных бомб и ракет, подробностей оснащения дронов не сообщается.

Беспилотники, название которых не приводится, разработаны и произведены на объектах иранской военной промышленности, в их создании принимали участие ученые иранских университетов.