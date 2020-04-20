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Военное обозрение

ВМС США испытали транспортный конвертоплан CMV-22B на дальность перелёта

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы США продолжают испытания транспортного конвертоплана CMV-22B, разработанного для ВМС на базе конвертоплана V-22 Ospre. На очередном этапе CMV-22B совершил длительный перелет, сообщает Defense Aerospace.

По данным издания, конвертоплан перелетел с аэродрома компании Bell в Амарилло в Техасе на базу ВМС США "Патаксент Ривер" в Мэриленде, преодолев около 2,3 тысячи километров. Сообщается, что испытания проходили в течении 2-х дней, всего в воздухе конвертоплан провел шесть с половиной часов. Испытания признаны успешными.

Первый транспортный конвертоплан CMV-22B поступил на американский флот для испытаний в феврале 2020 года. Всего ВМС США заказали 48 машин, первые серийные CMV-22B должны поступить на американский флот в 2021 году.

Транспортный конвертоплан CMV-22B разработан по заказу ВМС США на базе конвертоплана V-22 Osprey и в перспективе должен заменить устаревшие палубные транспортные самолеты C-2A Greyhound. В первую очередь военные намерены использовать такие аппараты для доставки запчастей на авианосцы, находящиеся на большом удалении от побережья. Максимальная загрузка машины составляет около 9 тонн, оптимальная - в районе 2,5 тонны (максимальная дальность полета).

Ведущие разработку нового конвертоплана компании Bell и Boeing о своей новой машине сильно не распространяются. На сегодняшний день известно, что конвертоплан получил конформные топливные баки увеличенного объема, расположенные по бокам фюзеляжа, чтобы увеличить дальность полета. По имеющейся информации, транспортный конвертоплан CMV-22B способен перевозить грузы массой до 2,6 тонны на расстояние до 2,13 тысячи километров.

Одной из причин, побудившей ВМС США заказать разработку CMV-22B, стало то, что в грузовом отсеке С-2А не помещается двигатель от истребителя F-35. Новый конвертоплан свободно перевозит двигатели самолета, который в будущем станет основным истребителем ВМС США.

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Страны
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-35
MV-22 Osprey
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Проекты
2020-й год
Авианосец
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