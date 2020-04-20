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«Роскосмос» показал «Ракету Победы»

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Роскосмос» показал в Twitter снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14», который 25 апреля на «Ракете Победы» улетит к Международной космической станции (МКС). Дополнительные фотографии можно посмотреть на сайте госкорпорации.

«Сегодня проведен авторский осмотр корабля, выполнены накатка головного обтекателя и проверена стартовая готовность в составе космической головной части», — говорится в подписи к публикации.


Согласно данным госкорпорации, «Ракета Победы» представляет собой носитель «Союз-2.1а» с нанесенным на него логотипом 75-й годовщины Победы, изображением георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны.

Ранее в апреле глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая. Это будет означать потерю Россией монополии на доставку людей на МКС, существовавшую с июля 2011 года, когда США прекратили использование челноков Space Shuttle.

В апреле 2015 года грузовой транспортный корабль «Прогресс М-27М», стартовавший на ракете «Союз-2.1а» к МКС, отказался передавать телеметрические данные, пришел в неконтролируемое движение и в мае того же года утонул в Мировом океане. Тогда СМИ сообщали, что на борту космического корабля, запуск которого был посвящен 70-летию окончания Великой Отечественной войны, находилось Знамя Победы, однако в госкорпорации заявляли, что оно на станцию было доставлено раньше.

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