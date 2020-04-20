Как сообщает газета "Ведомости" в материале Полины Трифоновой "ВСМПО-Ависма" на треть сократит производство титана. Из-за пандемии коронавируса спроса на этот металл в мире практически нет" , крупнейший в мире производитель титана - корпорация "ВСМПО-Ависма" - сократит в этом году производство примерно на треть из-за резкого снижения спроса на свою продукцию. Производственный план на 2020 год сокращен с 39 000 тонн до 26 500 тонн товарной титановой продукции, сообщила компания. "Наши основные потребители в течение последних двух месяцев практически остановили производство", - говорится в пресс-релизе "ВСМПО-Ависма".

Ковочный комплекс по производству титановых штамповок "ВСМПО-Ависма" (с) Павел Лисицын / РИА Новости

"ВСМПО-Ависма" занимает 25% мирового рынка титана. По оценке БКС, 90% глобального потребления этого металла приходится на авиационную и космическую промышленность. "ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком всех крупнейших производителей этой техники. По данным компании, она обеспечивает до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% - европейского концерна EADS и 100% - Embraer.

Бенефициаром "ВСМПО-Ависма" является ее гендиректор Михаил Воеводин. Он вместе с другими менеджерами компании контролирует 65% ее акций. Блокирующий пакет принадлежит структуре "Ростеха". Выручка "ВСМПО-Ависма" по МСФО в 2019 г. выросла на 4% до 105,4 млрд руб., чистая прибыль - на 36% до 20,8 млрд руб.

Компания еще не сообщала, сколько металла произвела в прошлом году. По оценке АКРА, "ВСМПО-Ависма" выпустила в 2019 г. около 37 000-38 000 т титана. Получается, что в этом году производство может сократиться примерно на 30%.

Компания указывает, что из-за пандемии коронавируса авиаперевозки упали в 10 раз. Потребность в новых самолетах резко упала, равно как и в ремонте существующих.

Также "ВСМПО-Ависма" объявила о необходимости "привести фонд оплаты труда в соответствие с актуальной производственной программой, чтобы сохранить коллектив заводов", и о пересмотре инвестпрограммы. Часть производственных участков будут временно закрыты, а оборудование законсервировано. Подробностей компания не приводит. "Ведомости" направили запрос ее представителю.

"Можно, конечно, держаться несколько месяцев в прежнем состоянии и, делая вид, что проблемы не существует, жить не по средствам, - цитирует пресс-служба слова гендиректора корпорации Михаила Воеводина. - Компания не хочет такого развития событий и рассчитывает на понимание, ответственный подход коллектива к глобальной проблеме падения экономики и аэрокосмического рынка, спровоцированных пандемией". "ВСМПО-Ависма" сможет пережить кризис, так же как и в 2009 г., уверен он.

Фактически "ВСМПО-Ависма" возвращается к производственному уровню периода 2014-2015 г. Это плохо, но не критично для компании, она привыкла работать на таком уровне, говорит старший директор АКРА Максим Худалов: "Ситуация со спросом на титан тяжелая, так как производство самолетов существенно сократится в 2020 г.". Но промышленность не так сильно страдает от пандемии коронавируса, как сфера услуг. Есть шанс на восстановление спроса на титан в течение двух лет, считает Худалов.

Впрочем, кризис может оказаться и затяжным. Французская Le Mond публиковала прогноз консалтинговой компании Archery Strategy Consulting, согласно которому спрос на новые самолеты сократится на 40-60% в следующие пять лет. Ранее он оценивался в 8000 новых судов к 2024 г., теперь же едва ли будет превышать 3000 единиц. А на восстановление авиационной отрасли после кризиса потребуется минимум три года.