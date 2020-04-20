Глава NASA назвал дату первого пилотируемого пуска корабля США к МКС

Первый за долгое время пилотируемый запуск американского космического корабля США к Международной космической станции (МКС) запланирован на 27 мая. Об этом глава национального космического агентства США NASA Джим Брайденстайн написал в своем Twitter.

«27 мая NASA вновь запустит астронавтов на американской ракете с американской земли!» — написал Брайденстайн.

Он отметил, что будет запущена ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.

В марте начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов рассказал, что космонавт Андрей Борисенко, отобранный для новой миссии к Международной космической станции (МКС), может отправиться в космос на новом американском корабле. Однако это возможно, только если Соединенные Штаты убедят российскую сторону в безопасности своих кораблей.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. Американцев на МКС доставляли российские корабли «Союз».

Кроме России и США кораблями для доставки обладает Китай, однако его доступ к МКС ограничен.