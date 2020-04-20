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Российская газета

National Interest: ВМС США не могут отследить подлодки проекта "Ясень"

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

В США считают, что российские подводные лодки проекта "Ясень" способны доставить большие неприятности американским ВМС.

"ВМС США не могут их отследить", - так начинается публикация The National Interest. В качестве показательного примера приводится случай, когда субмарина "Северодвинск", относящаяся к проекту "Ясень", вошла в Атлантику и "исчезла". В течение нескольких недель ВМС США попросту не могли ее найти.

"Северодвинск" произвел настолько сильное впечатление на одного из высших офицеров американского подводного флота, что он установил модель российской подлодки в своем офисе. Это было сделано в качестве напоминания о том, с чем имеет дело ВМС США, пишет NI.

"Мы столкнемся с жесткими потенциальными противниками. Достаточно взглянуть на "Северодвинск". Я настолько впечатлен этим кораблем, что попросил построить его модель", - приводятся в публикации слова контр-адмирала Дейва Джонсона, произнесенные им в 2014 году.

The National Interest отмечает, что "Северодвинск" является продвинутой субмариной, при строительстве которой были использованы некоторые технологии, исследованные Советским Союзом в 1980-х годах. Подлодка имеет большой и очень чувствительный гидролокатор, расположенный в носовой части, а торпедные аппараты установлены в средней части "Северодвинска".

Корпус подлодки изготовлен из маломагнитной стали, что значительно уменьшает ее магнитную сигнатуру. При строительстве "Северодвинска" использовалась полуторакорпусная конструкция с легким корпусом только в носовой части.

Еще одной особенностью "Северодвинска" является высокая степень автоматизации. По этой причине субмарине не требуется многочисленный экипаж. Автор материал также подчеркивает, что "Северодвинск", вероятно, станет первой субмариной, которая получит на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон".

При этом The National Interest пишет, что российская подлодка "тиха, как мышь". В ВМС США заявляют, что Россия вообще обладает эффективными подводными силами, а конкретно "Северодвинск" является совершенно новым классом субмарин, очень эффективным и очень тихим, а это - самое важное в подводной войне.

"В мирное время потерять из виду русскую подводную лодку - головная боль. Потерять след подводной лодки во время конфликта - смертельно", - пишет американское издание.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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