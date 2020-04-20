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Российская газета

Создание новой баллистической ракеты обойдется США в 85 млрд долларов

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Источник изображения: U.S. military

Американское военное ведомство определилось со сроками и стоимостью разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По предварительным расчетам, производство и поставка ее на вооружение обойдется бюджету США примерно в 85 миллиардов долларов, пишет "Военное обозрение".

Созданием ракеты займется один из гигантов американской военной промышленности - компания Northrop Grumman Corp. Ее специалисты планируют завершить научно-исследовательские работы по этой теме до 2025 года и потратить на них порядка 13 миллиардов долларов. Затем придется выделить еще 7,3 миллиарда долларов на завершение исследовательского цикла.

Закупки новых МБР для армии США должны начаться с 2026 года. На эти цели американское министерство обороны может потратить более 61 миллиарда долларов. При этом конкуренция со стороны России и Китая могут вынудить страну сократить сроки создания и принятия на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты. Так, американские военные просят выделить им на работы по модернизации всей системы ядерного сдерживания более 17 миллиардов долларов уже в 2021 году. Кроме этого, Пентагон запросил еще 500 миллионов долларов на разработку новой крылатой ракеты большой дальности, 2,8 миллиарда долларов на продолжение программы разработки перспективного стратегического бомбардировщика В-21 и 4,2 миллиарда долларов для совершенствования национальной системы управления ядерным оружием.

- Модернизация ядерной триады США в настоящее время рассматривается Белым домом в качестве приоритетной задачи в военном направлении. Дональд Трамп заявлял о стремлении вложить более двух триллионов долларов в укрепление обороноспособности американского государства и разработку новых вооружений. Планируется усовершенствовать межконтинентальные баллистические ракеты, бомбардировщики с ядерным оружием и подводные лодки с баллистическими ракетами, - говорится в сообщении.

Новая МБР от Northrop Grumman должна сменить на боевом дежурстве ракету шахтного базирования Minuteman III, разработанную еще в 1960-х годах прошлого века.


Яков Васильев

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Китай
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B-2 Spirit
B-21
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