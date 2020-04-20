Вертолёт CH-53K King Stallion испытали на дозаправку в воздухе

Источник изображения: U.S. Navy

Тяжелый транспортный вертолет CH-53K King Stallion был испытан на дозаправку в воздухе. Как сообщает Defense Aerospace, испытания проводил Корпус морской пехоты США в рамках завершающего этапа доводочных испытаний, которые были признаны полностью успешными.

Испытания проводились над Чесапикским заливом, в общей сложности они заняли 4,5 часа. Во время полета дозаправка в воздухе вертолета имитировалась, реальной дозаправки не производилось. В испытаниях участвовал самолет-топливозаправщик KC-130J.

Во время испытаний оценивалось влияние на вертолет аэродинамического следа самолета-заправщика, кроме того, были проведены проверки по присоединению заправочной штанги к топливному конусу и отсоединению от него.

В настоящее время в составе КМП США в опытной эксплуатации находятся восемь вертолетов CH-53K King Stallion, окончание испытаний и принятие вертолета на вооружение планируется в 2021 году. Всего Минобороны США планирует закупить до 200 вертолетов CH-53K King Stallion.

Вертолет CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой "мощной" в семействе "Жеребцов" (от англ. Stallion – жеребец). Машина впервые поднялась в воздух в 2015 году, а в 2018 первый серийный вертолет передали в опытную эксплуатацию. Считается самым мощным вертолетом, стоящим на вооружении армии США. При максимальной взлетной массе в 39,9 тонн, он способен поднять на внешней подвеске груз до 12,25 тонны (максимальный вес, поднятый на испытаниях, – 16,3 тонны) или до 55 человек в грузовом отсеке и переместить на расстояние в 200 км. Скорость вертолета - 315 км/час. Экипаж от 2 до 5 человек (два пилота+3 стрелка). На вооружении три 12,7-мм пулемета.

Вертолет оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.

Несмотря на то, что стоимость CH-53K King Stallion сопоставима с новейшим истребителем пятого поколения F-35B, в Минобороны США считают такие затраты оправданными.