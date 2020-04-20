Войти
Военное обозрение

Вертолёт CH-53K King Stallion испытали на дозаправку в воздухе

114
0
0

Источник изображения: U.S. Navy

Тяжелый транспортный вертолет CH-53K King Stallion был испытан на дозаправку в воздухе. Как сообщает Defense Aerospace, испытания проводил Корпус морской пехоты США в рамках завершающего этапа доводочных испытаний, которые были признаны полностью успешными.

Испытания проводились над Чесапикским заливом, в общей сложности они заняли 4,5 часа. Во время полета дозаправка в воздухе вертолета имитировалась, реальной дозаправки не производилось. В испытаниях участвовал самолет-топливозаправщик KC-130J.

Во время испытаний оценивалось влияние на вертолет аэродинамического следа самолета-заправщика, кроме того, были проведены проверки по присоединению заправочной штанги к топливному конусу и отсоединению от него.

В настоящее время в составе КМП США в опытной эксплуатации находятся восемь вертолетов CH-53K King Stallion, окончание испытаний и принятие вертолета на вооружение планируется в 2021 году. Всего Минобороны США планирует закупить до 200 вертолетов CH-53K King Stallion.

Вертолет CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой "мощной" в семействе "Жеребцов" (от англ. Stallion – жеребец). Машина впервые поднялась в воздух в 2015 году, а в 2018 первый серийный вертолет передали в опытную эксплуатацию. Считается самым мощным вертолетом, стоящим на вооружении армии США. При максимальной взлетной массе в 39,9 тонн, он способен поднять на внешней подвеске груз до 12,25 тонны (максимальный вес, поднятый на испытаниях, – 16,3 тонны) или до 55 человек в грузовом отсеке и переместить на расстояние в 200 км. Скорость вертолета - 315 км/час. Экипаж от 2 до 5 человек (два пилота+3 стрелка). На вооружении три 12,7-мм пулемета.

Вертолет оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.

Несмотря на то, что стоимость CH-53K King Stallion сопоставима с новейшим истребителем пятого поколения F-35B, в Минобороны США считают такие затраты оправданными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
CH-53
F-35B
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
23.11.2016
Морской жандарм
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
11.02.2015
Флот и морпехи – треть расходов Пентагона
17.11.2010
Опять F-35
24.08.2009
Морская пехота США осваивает истребитель пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин