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WarSpot

1000 пилотов для F-35

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Источник изображения: warspot.ru

Программа F-35 Lightning II продолжает набирать обороты. Вчера, 17 апреля, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания Lockheed Martin похвасталась очередным достижением — подготовкой 1000 лётчиков.

Кроме того, полностью завершили программу обучения 9000 человек наземного персонала. При этом в Lockheed Martin указывают, что львиную долю учебных часов занимают компьютерные курсы и работа на симуляторе — на наземную подготовку приходится 70% от всего объёма обучения лётчика.

Действующие и будущие центры подготовки лётчиков и технического персонала программы F-35 Lightning II

Источник изображения: defence-blog.com

II — семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. На программу по созданию этого самолёта было потрачено свыше $400 млрд, что делает её самой дорогостоящей в мире. Всего в рамках программы F-35 планируется собрать порядка 4500 истребителей-бомбардировщиков. Из них более 2000 закупит Минобороны США, а остальные будут проданы в страны, принимавшие участие в разработке самолёта (в Австралию, Великобританию, Данию, Италию, Канаду, Нидерланды и Норвегию), а также в страны, которые присоединились к программе закупок позднее (Израиль, Японию, Польшу и другие).

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Страны
Австpалия
Великобритания
Дания
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