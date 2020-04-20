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США назвали дату потери Россией монополии в пилотируемой космонавтике

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Источник изображения: Фото: SpaceX / Wikimedia

Первый пуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС) состоится 27 мая, сообщил в Twitter глава НАСА Джим Брайденстайн. Это будет означать потерю Россией монополии на доставку людей на МКС, существовавшую с июля 2011 года, когда США прекратили использование челноков Space Shuttle.

«27 мая американские астронавты вновь стартуют на американской ракете с американской земли», — написал менеджер.

Старт Falcon 9 c Crew Dragon произойдет c космодрома на мысе Канаверал (США). На борту Crew Dragon будут астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Как отмечает американское космическое агентство, продолжительность миссии будет определена позднее.

Первый беспилотный пуск Crew Dragon к МКС состоялся в марте.

После закрытия Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС». После присоединения Крыма к России и событий на юго-востоке Украины в 2014 году США решили активизировать работы по созданию собственных многоразовых космических кораблей для доставки людей на МКС. НАСА объявило победителями соответствующего тендера в рамках программы Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap) в сентябре того же года американские компании SpaceX и Boeing.

В настоящее время кроме России только Китай доставляет людей на околоземную орбиту. Однако из-за санкций Вашингтона доступ Пекина к МКС ограничен.

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