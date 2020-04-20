«Вернем нашу землю»: Зеленский раскрыл план по Донбассу

Зеленский раскрыл план по возвращению Донбасса

План Киева по Донбассу состоит в том, чтобы вернуть эту территорию под свой контроль и провести там выборы именно по украинским законам - заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам политика, целью украинских властей является вывод войск незаконных вооруженных формирований и «возвращение к жизни» населения Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в идеале план Киева по Донбассу состоит в том, чтобы вернуть эту территорию под свой контроль и провести там выборы именно по украинским законам.

По словам политика, целью украинских властей является «возвращение к жизни» населения Донбасса.

«Большой результат - вернем наши территории, будет вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией и обязательно там пройдут выборы», - пояснил он.

Накануне Украина передала самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) десять человек в ходе обмена удерживаемыми лицами. Донецк, в свою очередь, отдал девятерых пленных, сообщил полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

Он уточнил, что киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене. По его словам, договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации.

Как отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, изначально формула обмена была «11 на 9», но один человек отказался возвращаться на территорию ДНР. Первый в этом году обмен пленными между ДНР и Киевом прошел в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде подконтрольной ДНР Горловки.

Главную сложность в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе представляет разведение сил.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник 7 апреля заявил, что Киев отказался обсуждать детали по участкам разведения сил в Донбассе. По его словам, ранее они были практически согласованы в рамках переговоров контактной группы.

«Если две недели назад представителя Вооруженных сил Украины устраивали даже четыре предложенных участка вместо трех и нужно было уточнять детали и координаты, то на этом заседании представитель Киева предложил еще два новых участка и отказался обсуждать конкретику по ранее практически согласованным», - написал он в своем Telegram-канале.

Чуть ранее МИД РФ сообщил, что Киев уклоняется от выполнения договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, которые были утверждены в марте нынешнего года с участием представителей ДНР и ЛНР, а также заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как напомнило ведомство, ранее стороны начали создание «дорожной карты» и достигли договоренности о формировании Консультативного совета. А 26 марта в режиме видео-конференции проходило заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

«К сожалению, оно закончилось провалом. Стали происходить странные вещи. В ходе переговоров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей. Вслед за этим от этих условий отказался и Киев. Складывается впечатление, что Украина пошла на это не без подсказки извне», - указали в МИДе.

В прошлом месяце Ермак заявил, что Киев должен выполнять Минские соглашения по урегулированию войны в Донбассе, чтобы Евросоюз продлил экономические санкции против России и после 31 июля.

По его словам, подобный ультиматум не раз озвучивали представители европейских стран-партнеров Украины, и невыполнение Минских договоренностей он назвал катастрофическим для Киева развитием событий,.

«Могу вам откровенно сказать, что многие из них очень часто говорят нам: если вы желаете выйти из Минских соглашений, скажите, но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат относительно продления санкций», - сказал Ермак.

При этом представитель президента Украины выразил уверенность в необходимости пересмотра Минских соглашений, поскольку украинские власти не намерены передавать ДНР и ЛНР контроль над границей с Россией после местных выборов. В то же время, европейские партнеры высказываются против изменения Минских соглашений.

Сам президент Украины говорил, что для установления мира в Донбассе существует дедлайн в год.

«Я не буду те пять лет, которые мне дали украинцы, тратить на Минск», - отмечал Зеленский.

Угроза Зеленского выйти из минского формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор также выразил непонимание того, почему украинская сторона не выполняет предписания минского формата, передает RT.

«Честно говоря, абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить. В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока еще верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», - сказал парламентарий.

Рафаэль Фахрутдинов