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Военное обозрение

Флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва» отправится к побережью Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Флагман Черноморского флота - гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" войдет в состав постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море. Отправка корабля к сирийскому побережью намечена на конец лета этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из источников, полностью техническую готовность крейсера восстановят к июлю этого года, после чего "Москва" пройдет испытания и в конце лета отправится в Средиземное море. Второй источник подтвердил сроки завершения полного ремонта корабля и факт присоединения крейсера к российской группировке у берегов Сирии.

20 апреля "Москва" встанет в док предприятия "Ремкор" на финальный этап ремонта, полностью восстановить техническую готовность корабля планируется к июлю. Затем экипаж крейсера сдаст курсовые задачи в Черном море и в августе корабль должен отправиться в дальний поход в Средиземное море

- приводит агентство слова источника.

Ранее "Известия" со ссылкой на собственный источник сообщили, что крейсер должен вернуться в состав флота к 9 мая. Заявлялось, что походная готовность корабля полностью восстановлена и ремонт подходит к концу. Срок службы корабля продлен до 2030 года.

В Главкомате ВМФ информацию, касающуюся крейсера "Москва", никак не комментируют.

Предыдущий раз крейсер находился в дальнем походе с сентября 2015 года по январь 2016 года. Корабль обеспечивал противовоздушное прикрытие с морского направления российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава", является головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979 г., введен в строй в 1983 году. Водоизмещение – 11380 тонн. Оснащен 16 пусковыми установками ракет "Вулкан", артиллерией, средствами ПВО, торпедными аппаратами и установками для ведения огня глубинными бомбами.

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