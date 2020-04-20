Космические силы США получат комплексы для нейтрализации спутников

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Американские космические силы намерены к 2027 году приобрести и ввести в эксплуатацию 48 комплексов, предназначенных для нейтрализации российских и китайских спутников. Как сообщает агентство Bloomberg, данные комплексы должны создавать помехи в работе спутников в случае конфликта.

Как пояснил представитель центра по разработке и приобретению вооружений Космических сил США полковник Стивен Брогэн, планируемые к приобретению системы предназначены для кратковременного вывода из строя космических аппаратов, поддерживающих связь противника. Сами комплексы наземные и их применение не предполагает "возникновение космического мусора".

По данным агентства, разработкой занимается американская компания L3Harris, которая предложила Космическим силам (КС) США два комплекса. Название первого, уже готового к эксплуатации, не приводится, но известно, что КС уже получили 16 таких комплексов. Также известно, что в настоящее время компания ведет работы по второму комплексу под названием Meadowland. Первые четыре комплекса КС США должны получить в 2022 году, еще 28 - в 2023-2027 годах. Что из себя представляют данные системы и принципы их работы не раскрываются.

Отметим, что в США неоднократно высказывали опасения развитием российских и китайских группировок космических спутников, якобы угрожающим национальной безопасности США. Разведка США (РУМО) ежегодно выпускает специальный отчет, в котором отражает все изменения на околоземной орбите и предлагает меры противодействия "космической угрозе", исходящей от России и Китая.

Напомним, что Космические силы являются шестым видом вооруженных сил США, они были официально учреждены в конце 2019 года. Ранее в Пентагоне заявили, что рассматривают космос как потенциальный театр боевых действий.