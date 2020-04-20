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Интерфакс-АВН

Глава NASA поблагодарил "Роскосмос" за безопасное возвращение американских астронавтов на Землю

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Глава NASA Джеймс Брайденстайн
Глава NASA Джеймс Брайденстайн.
Источник изображения: © AP Photo/Gerald Herbert

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Вернувшиеся накануне с Международной космической станции (МКС) американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир проделали в космосе важную работу вместе с россиянином Олегом Скрипочкой, заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

"Только что разговаривал с Джессикой Меир и Эндрю Морганом по телефону. Я так горжусь важной работой, которую они проделали на МКС вместе с Олегом Скрипочкой", - написал Брайденстайн в своем твиттере в субботу.

"Я хочу поблагодарить команды NASA и "Роскосмоса" за безопасное возвращение домой", - заявил глава NASA.

В минувшую пятницу утром спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" со Скрипочкой, Меир и Морганом приземлился в Казахстане после длительной экспедиции на МКС. Встреча экипажа проходила с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле. Как сообщили ранее "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), был разработан комплекс мер для усиления противоэпидемиологической защиты экипажа. Все члены группы, встречавшей экипаж, находились в режиме обсервации с 23 марта.

После возвращения в Россию Скрипочка был помещен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации. Врачи работают с ним в защитных костюмах для исключения риска инфицирования космонавта.

Меир и Моргану из-за введённых Казахстаном ограничений, пришлось от Байконура до самолёта NASA проехать 300 км на реанимобилях, так как американский борт не смог приземлится на аэродроме "Крайний" рядом с Байконуром и вместо этого сел в аэропорту города Кызыл-Орда.

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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Байконур
МКС
ОБСЕ
Союз ПКК
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