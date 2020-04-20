Глава NASA поблагодарил "Роскосмос" за безопасное возвращение американских астронавтов на Землю

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Вернувшиеся накануне с Международной космической станции (МКС) американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир проделали в космосе важную работу вместе с россиянином Олегом Скрипочкой, заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

"Только что разговаривал с Джессикой Меир и Эндрю Морганом по телефону. Я так горжусь важной работой, которую они проделали на МКС вместе с Олегом Скрипочкой", - написал Брайденстайн в своем твиттере в субботу.

"Я хочу поблагодарить команды NASA и "Роскосмоса" за безопасное возвращение домой", - заявил глава NASA.

В минувшую пятницу утром спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" со Скрипочкой, Меир и Морганом приземлился в Казахстане после длительной экспедиции на МКС. Встреча экипажа проходила с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле. Как сообщили ранее "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), был разработан комплекс мер для усиления противоэпидемиологической защиты экипажа. Все члены группы, встречавшей экипаж, находились в режиме обсервации с 23 марта.

После возвращения в Россию Скрипочка был помещен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации. Врачи работают с ним в защитных костюмах для исключения риска инфицирования космонавта.

Меир и Моргану из-за введённых Казахстаном ограничений, пришлось от Байконура до самолёта NASA проехать 300 км на реанимобилях, так как американский борт не смог приземлится на аэродроме "Крайний" рядом с Байконуром и вместо этого сел в аэропорту города Кызыл-Орда.