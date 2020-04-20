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Украина создала робота-полицейского с сеткометом для борьбы с агрессорами

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Источник изображения: Кадр: «ИНФОКОМ ЛТД»

Украинская компания «Инфоком ЛТД» на основе собственной роботизированной платформы «Скорпион» создала робота-полицейского, сообщает Лига оборонных предприятий.

Робот, в частности, оснащен следующим навесным оборудованием: дистанционно управляемый сеткомет (для использования полицией или миротворческими силами для борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами и хулиганами), баллон со слезоточивым газом с дистанционным управлением, стробоскоп-мигалка, монитор для общения, устройство громкой связи и микрофон, лидар и радар, тепловизор для измерения температуры тела человека, видеокамеры, датчик геолокации и инерциальные датчики.

Управление платформой осуществляется непосредственно стоящим на ней человеком, дистанционным образом или автономно. Для связи предлагается использовать Wi-Fi, Bluetooth, 3G и LTE. Основной задачей робота называется дистанционное патрулирование улиц в период пандемии во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.

В апреле Министерство обороны Украины приняло на вооружение разведывательный беспилотник А1-СМ «Фурія» («Фурия»), разработанный компанией «Атлон Авіа».

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Скорпион
Проекты
БПЛА
Робот
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