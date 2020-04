KIA Motors победила в конкурсе на новые грузовые автомобили для южнокорейской армии

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Dae Young Kim "Kia Motors awarded contract to supply thousands of 2.5- and 5-tonne trucks to RoKA", представители южнокорейской корпорации KIA Motors Corporation (входящей в состав Hyundai Motor Company) сообщили, что в ноябре 2019 года KIA Motors выиграла конкурс армии Южной Кореи на новые военные грузовые автомобили в классах грузоподъемности 2,5 и 5 тонн, в декабре 2019 года подписала соответствующий контракт на завершение НИОКР по этим машинам и на серийную поставку начиная с 2024 года суммарно 11 тысяч военных грузовиков обеих классов на общую сумму 1,7 трлн вон (1,4 млрд долл).

Конкурентом KIA Motors в конкурсе выступала компания Hanwha Defense (входящая в состав южнокорейской группы Hanwha). Следует отметить, что официально ни о победе KIA Motors, ни о присуждении ей контракта не сообщалось ни самой компанией (которая в ноябре 2019 года выпустила пресс-релиз, в котором прямо не говорилось о ее победе в конкурсе - хотя сейчас его можно интерпретировать именно таким образом), ни южнокорейское оборонное закупочное ведомство Defense Acquisition Program Administration (DAPA) (впрочем, последнее сообщает о ряде контрактов уже после начала их фактической реализации или даже по завершении поставок).

Согласно контракту, KIA Motors должна поставить южнокорейской армии 7000 новых грузовиков грузоподъемностью 2,5 тонны с колесной формулой 4х4, обозначаемых как Medium Standard Vehicle; 3400 новых грузовиков грузоподъемностью 5 тонн с колесной формулой 6х6, обозначаемых как Medium Tactical Vehicle (MTV); и 600 защищенных бронированных вариантов последнего, обозначаемых как Bulletproof Kit Vehicle. Данные машины должны заменить начиная с 2024 года в южнокорейской армии состоящие на вооружении уже около 50 лет, соответственно, известные 2,5-тонные грузовики KIA KM250 и 5-тонные грузовики KIA KM500 "американского типа" (6х6).

Оба типа военных грузовых автомобилей нового поколения демонстрировались KIA Motors под брендом Army Tiger на проходившей в октябре 2019 года в Сеуле оборонной выставке ADEX-2019. Машины имеют высокую степень унификации и оснащены дизельными двигателями Hyundai мощностью 250 л.с. (6 литров, 2,5-тонный грузовик) и 325 л.с. (7 литров, 5-тонный грузовик). Полная масса 2,5-тонной машины в полном грузу - 10 тонн, а 5-тонной - 14,8 тонн. Защищенный вариант MTV (6x6) имеет бронированную кабину с уровнем бронестойкости STANAG 4569 Level 2 и опционально бронированный кузов.

Разработанный южнокорейской корпорацией KIA Motors новый военный грузовой автомобиль Medium Standard Vehicle грузоподъемностью 2,5 тонны с колесной формулой 4х4 (с) KIA Motors

Разработанный южнокорейской корпорацией KIA Motors новый военный грузовой автомобиль Medium Standard Vehicle грузоподъемностью 2,5 тонны с колесной формулой 4х4, представленный под брендом Army Tiger в экспозиции выставки ADEX-2019 в Сеуле, 16.10.2019 (с) bmpd

Разработанный южнокорейской корпорацией KIA Motors новый военный грузовой автомобиль Medium Tactical Vehicle (MTV) грузоподъемностью 5 тонн с колесной формулой 6х6 в защищенном варианте Bulletproof Kit Vehicle, представленный под брендом Army Tiger в экспозиции выставки ADEX-2019 в Сеуле, 16.10.2019 (с) bmpd