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KIA Motors победила в конкурсе на новые грузовые автомобили для южнокорейской армии

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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Dae Young Kim "Kia Motors awarded contract to supply thousands of 2.5- and 5-tonne trucks to RoKA", представители южнокорейской корпорации KIA Motors Corporation (входящей в состав Hyundai Motor Company) сообщили, что в ноябре 2019 года KIA Motors выиграла конкурс армии Южной Кореи на новые военные грузовые автомобили в классах грузоподъемности 2,5 и 5 тонн, в декабре 2019 года подписала соответствующий контракт на завершение НИОКР по этим машинам и на серийную поставку начиная с 2024 года суммарно 11 тысяч военных грузовиков обеих классов на общую сумму 1,7 трлн вон (1,4 млрд долл).

Разработанный южнокорейской корпорацией KIA Motors новый военный грузовой автомобиль Medium Tactical Vehicle (MTV) грузоподъемностью 5 тонн с колесной формулой 6х6 в защищенном варианте Bulletproof Kit Vehicle (с) KIA Motors

Конкурентом KIA Motors в конкурсе выступала компания Hanwha Defense (входящая в состав южнокорейской группы Hanwha). Следует отметить, что официально ни о победе KIA Motors, ни о присуждении ей контракта не сообщалось ни самой компанией (которая в ноябре 2019 года выпустила пресс-релиз, в котором прямо не говорилось о ее победе в конкурсе - хотя сейчас его можно интерпретировать именно таким образом), ни южнокорейское оборонное закупочное ведомство Defense Acquisition Program Administration (DAPA) (впрочем, последнее сообщает о ряде контрактов уже после начала их фактической реализации или даже по завершении поставок).

Согласно контракту, KIA Motors должна поставить южнокорейской армии 7000 новых грузовиков грузоподъемностью 2,5 тонны с колесной формулой 4х4, обозначаемых как Medium Standard Vehicle; 3400 новых грузовиков грузоподъемностью 5 тонн с колесной формулой 6х6, обозначаемых как Medium Tactical Vehicle (MTV); и 600 защищенных бронированных вариантов последнего, обозначаемых как Bulletproof Kit Vehicle. Данные машины должны заменить начиная с 2024 года в южнокорейской армии состоящие на вооружении уже около 50 лет, соответственно, известные 2,5-тонные грузовики KIA KM250 и 5-тонные грузовики KIA KM500 "американского типа" (6х6).

Оба типа военных грузовых автомобилей нового поколения демонстрировались KIA Motors под брендом Army Tiger на проходившей в октябре 2019 года в Сеуле оборонной выставке ADEX-2019. Машины имеют высокую степень унификации и оснащены дизельными двигателями Hyundai мощностью 250 л.с. (6 литров, 2,5-тонный грузовик) и 325 л.с. (7 литров, 5-тонный грузовик). Полная масса 2,5-тонной машины в полном грузу - 10 тонн, а 5-тонной - 14,8 тонн. Защищенный вариант MTV (6x6) имеет бронированную кабину с уровнем бронестойкости STANAG 4569 Level 2 и опционально бронированный кузов.

Разработанный южнокорейской корпорацией KIA Motors новый военный грузовой автомобиль Medium Standard Vehicle грузоподъемностью 2,5 тонны с колесной формулой 4х4 (с) KIA Motors

Разработанный южнокорейской корпорацией KIA Motors новый военный грузовой автомобиль Medium Standard Vehicle грузоподъемностью 2,5 тонны с колесной формулой 4х4, представленный под брендом Army Tiger в экспозиции выставки ADEX-2019 в Сеуле, 16.10.2019 (с) bmpd

Разработанный южнокорейской корпорацией KIA Motors новый военный грузовой автомобиль Medium Tactical Vehicle (MTV) грузоподъемностью 5 тонн с колесной формулой 6х6 (с) KIA Motors

Разработанный южнокорейской корпорацией KIA Motors новый военный грузовой автомобиль Medium Tactical Vehicle (MTV) грузоподъемностью 5 тонн с колесной формулой 6х6 в защищенном варианте Bulletproof Kit Vehicle, представленный под брендом Army Tiger в экспозиции выставки ADEX-2019 в Сеуле, 16.10.2019 (с) bmpd

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Компании
DAPA
Hyundai
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