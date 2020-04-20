Войти
Военное обозрение

Отставной тайваньский генерал назвал Тайвань «пешкой в американо-китайской игре»

128
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Тайваньские СМИ опубликовали интервью с отставным генерал-лейтенантом армии страны Ло Цзиюанем. В интервью рассматривались вопросы складывающихся отношений между Тайбэем и Пекином, а также отношений между Тайбэем и Вашингтоном.

Ло Цзиюань:

Моё мнение сегодня состоит в том, что нельзя полностью исключать военного конфликта в Тайваньском проливе.

При этом отставной тайваньский генерал дал понять, что не питает особых иллюзий в связи с отношениями Тайваня и США. Ло Цзиюань говорит о том, что для США нет никакого резона поддерживать остров в случае вооружённого конфликта с КНР.

Отставной военнослужащий:

Для США мы интересны только тем, что с нашей помощью можно осуществлять сдерживание Китая. Это я называю «тайваньской картой» Соединённых Штатов Америки. Но вот только как эти действия могут помочь народу нашего острова?

Генерал Ло Цзиюань призвал власти в Тайбэе понимать, что Тайвань - «пешка в американо-китайской игре».

Из интервью:

Если Соединенные Штаты используют кого-то для приманки материкового Китая, то в конечном итоге это будет сам Тайвань. И это способно вылиться в войну.

При этом отставной генерал отмечает, что в такой ситуации армии Тайваня придётся тяжело. По его словам, в вооружённых силах нет единой идеологии, отсутствует дисциплина и есть проблемы с боевой мощью и тем, что нынешнее командование таковой считает.

После такого интервью некоторые тайваньские эксперты обвинили генерала в «неверных трактовках» и «подмене понятий и интересов государства».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Похожие новости
21.08.2019
России по силам создать самолет не хуже американского F-35B
12.08.2019
Хуаньцю шибао (Китай): как китайские эксперты оценили первый полет улучшенной версии беспилотника шестого поколения
06.09.2018
Для налаживания отношений с Китаем Сальвадор отказался от гранта на 4 вертолета UH-1H из наличия ВВС Тайваня
02.06.2011
США и КНР: военный диалог
11.05.2011
Тайвань отложит закупку американских вертолетов "Блэк Хоук" и ЗРК "Пэтриот" по причине нехватки финансовых средств
11.12.2007
Привет, оружие! Франция хочет торговать оружием с Китаем, что крайне невыгодно для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин