Отставной тайваньский генерал назвал Тайвань «пешкой в американо-китайской игре»

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Тайваньские СМИ опубликовали интервью с отставным генерал-лейтенантом армии страны Ло Цзиюанем. В интервью рассматривались вопросы складывающихся отношений между Тайбэем и Пекином, а также отношений между Тайбэем и Вашингтоном.

Ло Цзиюань:

Моё мнение сегодня состоит в том, что нельзя полностью исключать военного конфликта в Тайваньском проливе.

При этом отставной тайваньский генерал дал понять, что не питает особых иллюзий в связи с отношениями Тайваня и США. Ло Цзиюань говорит о том, что для США нет никакого резона поддерживать остров в случае вооружённого конфликта с КНР.

Отставной военнослужащий:

Для США мы интересны только тем, что с нашей помощью можно осуществлять сдерживание Китая. Это я называю «тайваньской картой» Соединённых Штатов Америки. Но вот только как эти действия могут помочь народу нашего острова?

Генерал Ло Цзиюань призвал власти в Тайбэе понимать, что Тайвань - «пешка в американо-китайской игре».

Из интервью:

Если Соединенные Штаты используют кого-то для приманки материкового Китая, то в конечном итоге это будет сам Тайвань. И это способно вылиться в войну.

При этом отставной генерал отмечает, что в такой ситуации армии Тайваня придётся тяжело. По его словам, в вооружённых силах нет единой идеологии, отсутствует дисциплина и есть проблемы с боевой мощью и тем, что нынешнее командование таковой считает.

После такого интервью некоторые тайваньские эксперты обвинили генерала в «неверных трактовках» и «подмене понятий и интересов государства».