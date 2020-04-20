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Военное обозрение

Турецкие F-16 нанесли удар по северу Ирака

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно, что турецкая авиация нанесла очередной удар по северным районам Ирака. Речь идёт о территориях, которые входят в Иракский Курдистан. Турецкая боевая авиация наносит удары по этим районам, примыкающим к границе Турции, с применением как беспилотной авиации, так и боевых самолётов.

По сообщениям командования ВВС Турции, в ходе авианалёта на район Авасин-Басян ликвидированы трое представителей террористической группировки. Речь идёт о вооружённых представителях Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкарой эта организация признаётся террористической со всеми вытекающими из такого признания последствиями.

В Турции заявляют, что террористические ячейки, находящиеся на иракской территории, оказывают содействие РПК в восточных районах Турции, «что направлено на поддержку сепаратистских настроений».

Из сообщения командования ВВС Турции:

Члены террористической группировки были обнаружены при проведении разведки в северном Ираке. Турецкая армия будет и впредь осуществлять операции, носящие антитеррористический характер для нейтрализации угрозы.

Ракетный удар наносился самолётами F-16.

В Иракском Курдистане уже в дежурном формате назвали операцию ВВС Турции нарушением суверенитета. Однако никаких нот протеста на данный момент в Анкару ни Эрбиль, ни Багдад не направляли.


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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Турция
Продукция
F-16
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