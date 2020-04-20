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LCAC 100 наращивают численность

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Источник изображения: warspot.ru

ВМС США готовятся к обновлению своего флота десантных катеров. Вчера, 17 апреля, портал navaltoday.com сообщил о том, что компания Textron Systems получила крупный контракт на производство новых катеров на воздушной подушке.

В рамках нового контракта компания Textron Systems поставит ВМС США 15 катеров типа LCAC 100 в дополнение к 12 ранее заказанным. Сумма сделки составила $386 млн. Всего флот намерен закупить 72 новых десантных катера.

Катер типа LCAC 100 на испытаниях

Источник изображения: navaltoday.com

ВМС США приняли на вооружение первый катер типа LCAC 100 в феврале текущего года. Второй, LCAC 101, проходит финальные испытания, ещё семь катеров находятся на различных стадиях строительства.

Новые десантные катера LCAC 100 внешне мало чем отличаются от Landing Craft Air Lush (LCAC), которые используются американским флотом. При этом катера «сотой» версии будут существенно отличаться от своих предшественников конструктивными доработками. Так, катера типа LCAC 100 оснащаются двумя двигателями вместо четырёх. При этом ходовые качества и грузоподъёмность катера значительно улучшены. Уменьшилось и количество членов экипажа (с пяти до четырёх человек), при этом рабочая нагрузка на них снизилась благодаря высокому уровню автоматизации.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Textron
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