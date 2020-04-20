Войти
Российская газета

NI спрогнозировал результат попадания ракеты "Циркон" в авианосец

108
0
-1
Источник изображения: Минобороны РФ

В США по достоинству оценили тандем, состоящий из атомной подводной лодки класса "Ясень" и гиперзвуковых ракет "Циркон".

The National Interest напоминает о запланированных испытательных запусках этой противокорабельной ракеты с субмарины. При этом отмечается, что подлодка проекта "Ясень", которая, как ожидается, должна стать платформой для пуска "Циркона", является самой современной в России.

Пусковые установки субмарины также могут запускать ракеты "Калибр" и "Оникс". Но, как отмечается в публикации, гиперзвуковой "Циркон" развивает более впечатляющую скоростью - свыше 5 чисел Маха.

Сочетание новейшей подлодки и гиперзвуковых ракет является огромным преимуществом, поскольку субмарины могут длительное время оставаться под водой незамеченными, а затем нанести внезапный удар, который окажется губительным даже для авианосца.

"Хотя считается, что "Циркон" вооружен обычными боеголовками, это вряд ли имеет значение. Полет со скоростью более 5 Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка проделает огромную дыру в авианосце", - пишет американское издание.

Также в публикации отмечается, что от гиперзвуковых ракет очень сложно защититься, особенно если это оружие отличается высокой маневренностью. Пытаться их сбить - это все равно, что стрелять пулей по пуле, считает автор. К тому же большая часть систем ПВО рассчитана на противодействие конкретным угрозам, в число которых попросту не входит гиперзвуковое оружие.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
Авианосец
ГЗЛА
Калибр КР
Похожие новости
20.11.2019
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
17.01.2018
Почему новая ракета "Циркон" вызвала нешуточный ажиотаж на Западе
18.07.2017
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
24.04.2017
Гиперзвуковой кошмар НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин