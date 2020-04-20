NI спрогнозировал результат попадания ракеты "Циркон" в авианосец

В США по достоинству оценили тандем, состоящий из атомной подводной лодки класса "Ясень" и гиперзвуковых ракет "Циркон".

The National Interest напоминает о запланированных испытательных запусках этой противокорабельной ракеты с субмарины. При этом отмечается, что подлодка проекта "Ясень", которая, как ожидается, должна стать платформой для пуска "Циркона", является самой современной в России.

Пусковые установки субмарины также могут запускать ракеты "Калибр" и "Оникс". Но, как отмечается в публикации, гиперзвуковой "Циркон" развивает более впечатляющую скоростью - свыше 5 чисел Маха.

Сочетание новейшей подлодки и гиперзвуковых ракет является огромным преимуществом, поскольку субмарины могут длительное время оставаться под водой незамеченными, а затем нанести внезапный удар, который окажется губительным даже для авианосца.

"Хотя считается, что "Циркон" вооружен обычными боеголовками, это вряд ли имеет значение. Полет со скоростью более 5 Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка проделает огромную дыру в авианосце", - пишет американское издание.

Также в публикации отмечается, что от гиперзвуковых ракет очень сложно защититься, особенно если это оружие отличается высокой маневренностью. Пытаться их сбить - это все равно, что стрелять пулей по пуле, считает автор. К тому же большая часть систем ПВО рассчитана на противодействие конкретным угрозам, в число которых попросту не входит гиперзвуковое оружие.

Руслан Мельников