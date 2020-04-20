Войти
Интерфакс-АВН

Рябков: К действующему СНВ Китай подключить невозможно в принципе

101
0
0
Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41
Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41.
Источник изображения: © AFP 2019 / Greg Baker

Замглавы МИД: Предложения США оторваны от жизни, на разработку нового договора уйдет много времени

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия считает невозможным подключение Китая к действующему договору о СНВ, а призывы США к этому абстрактны и оторваны от жизни, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К действующему договору Китай подключить невозможно в принципе. Как невозможно в этот договор "вписать" какие-то другие системы вооружений из разряда "экзотических", как их сейчас стали называть в Вашингтоне", - сказал Рябков в интервью.

"Это невозможно. И в том, и в другом случае речь бы пошла о совершенно новом документе. И времени на его разработку потребовалось бы очень много. Поэтому какие-то абстрактные, сугубо умозрительные схемы, которыми оперируют в Вашингтоне, какие-то представления о том, что возможно и что невозможно, это все из разряда абсолютно оторванных от жизни предположений", - отметил замминистра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
12.02.2020
Пять ликов "Фланкера": названы лучшие самолеты на основе Су-27
09.04.2019
Do Rzeczy (Польша): больше американских войск в Польше
03.11.2017
Science: США блокирует участие Ирана в создании термоядерного реактора ИТЭР
16.03.2016
Верфи царя Эрдогана
24.04.2014
Медведев: оборона и безопасность РФ не пострадают из-за санкций Запада
19.06.2012
Станислав Тарасов: Зачем Турции ракеты большой дальности?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин