Начальники Генштабов Украины и Великобритании обсудили военное сотрудничество по стандартам НАТО

Киев. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Начальник Генштаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак во время телефонного разговора с начальником штаба обороны Великобритании генералом Ником Картером обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества и обмена опытом по стандартам НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Стороны обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества и обмена опытом по стандартам НАТО в сфере развития способностей между вооруженными силами двух стран" - говорится в сообщении, на официальной странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.