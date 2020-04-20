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Интерфакс-АВН

Начальники Генштабов Украины и Великобритании обсудили военное сотрудничество по стандартам НАТО

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Киев. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Начальник Генштаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак во время телефонного разговора с начальником штаба обороны Великобритании генералом Ником Картером обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества и обмена опытом по стандартам НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Стороны обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества и обмена опытом по стандартам НАТО в сфере развития способностей между вооруженными силами двух стран" - говорится в сообщении, на официальной странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
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