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Известия.ru

Астронавт NASA рассказала о своем отношении к пандемии COVID-19

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Американский астронавт Джессика Меир рассказала в Twitter о произошедших изменениях на Земле из-за пандемии коронавируса после своего возвращения из полугодичной миссии на Международной космической станции (МКС).

«Мы вернулись на другую планету, но она остается впечатляющей», — написала Меир в своем микроблоге, поблагодарив всех участников экспедиции после благополучного приземления на Землю.


В пятницу экипаж аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15» с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Подготовленная группа врачей и спасателей встреча космонавтов в масках и перчатках в связи с пандемией коронавируса. Приземлившихся космонавтов доставили на Байконур, откуда Скрипочка будет возвращен в Москву, в то время как американцы продолжат свой маршрут до города Кызылорд, откуда их заберет спецборт NASA.


В общей сложности на орбите космонавты Скрипочка и Меир провели 205 дней, Морган — 272 дня. Сейчас на борту МКС остается экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

10 апреля летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал «Известиям», насколько защищены космические корабли, МКС и сами космонавты от коронавируса в условиях пандемии на Земле.

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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
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