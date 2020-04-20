Названа дата первого с 2011 года запуска американского корабля к МКС

Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая. Об этом заявил глава НАСА Джим Брайдернстайн.

«Американские астронавты вновь стартуют на американской ракете с американской земли», — написал он в Twitter.

Этот старт будет первым с 2011 года пилотируемым запуском американского корабля.

В марте начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов рассказал, что космонавт Андрей Борисенко, отобранный для новой миссии к Международной космической станции (МКС), может отправиться в космос на новом американском корабле. Однако это возможно только если Соединенные Штаты убедят российскую сторону в безопасности своих кораблей.

С 2011 года, после выведения из эксплуатации Space Shuttle, доставку космонавтов и астронавтов на МКС осуществляют только российские «Союзы». К настоящему времени американцы разработали еще два пилотируемых корабля — Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing.