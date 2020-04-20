Военные госпитали готовы принять почти 5 тысяч инфицированных COVID-19

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о возможностях Вооруженных Сил РФ в общем деле борьбы с коронавирусом.

В ходе видеосвязи с президентом министр заявил, что Вооруженные силы России для помощи регионам в борьбе с COVID-19 готовы принять в военных госпиталях 4,9 тысячи пациентов, а далее эта цифра вырастет.

- К 15 мая мы будем готовы предоставить для наших граждан 7,5 тысячи оборудованных мест и 5,2 тысячи военных медиков для их обслуживания, - уточнил он.

Из 7,5 тысячи коек 1,6 тысячи придется на новые инфекционные центры Минобороны. Первый из 16 медицинских центров, возводимых Минобороны РФ по поручению президента, уже начал работу в Нижнем Новгороде. Строительство аналогичных центров в Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону и Омске завершится до 30 апреля. Еще восемь центров будут построены до 15 мая.

Специалисты, которые будут работать в 16 центрах Минобороны РФ, прошли специальную подготовку для лечения инфицированных коронавирусом.

По словам министра, в Вооруженных силах сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад. При этом 20 из них уже приступили к работе в московских клиниках.

Дополнительно введены в строй 16 лабораторных центров для ПЦР-диагностики COVID-19. Подготовлены 17 отрядов оперативного реагирования, развернуты четыре полевые лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.

- В Вооруженных силах создан резерв для оказания помощи субъектам Российской Федерации, - заявил также глава Минобороны. - В войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тысячи единиц специальной техники и 10,12 тысячи человек личного состава. Вооруженные силы готовы к выполнению задач.

Ранее Владимир Путин заявил, что уверен в ресурсах Министерства обороны, которое строит 16 медицинских центров.

Татьяна Замахина