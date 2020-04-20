Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Два сотрудника госкорпорации «Роскосмос» умерли. У них был подтвержденный диагноз COVID-19, сообщил заместитель главы «Роскосмоса» Олег Фролов, пишет ТАСС.

По словам Фролова, умершим специалистам было 62 и 68 лет. Оба скончались в больницах. Вместе с тем, из-за двусторонней пневмонии умер еще один сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».

«От лица руководства госкорпорации и от себя лично я хотел бы принести соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Мы окажем им всю необходимую поддержку», — добавил Фролов.

В «Роскосмосе» заявили, что на данный момент общее число работников предприятий космической промышленности, зараженных новой коронавирусной инфекцией, достигло 42 человек.

15 апреля сообщалось, что коронавирусной инфекцией заразился генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин. По словам источника в ракетно-космической отрасли, конструктор находится на самоизоляции дома. Клинических симптомов заболевания у Микрина не наблюдается.

По состоянию на 17 апреля в России насчитывается более 32 тысяч заразившихся коронавирусом. В Москве за сутки выявлено 1959 случаев.