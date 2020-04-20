Вирус вместо угрозы с Востока: НАТО отменяет учения

Пандемия может сорвать учения НАТО на границах с Россией

По словам главы Европейского командования ВС США, ежегодные морские учения в Балтийском регионе, получившие название BALTOPS, пока еще стоят в плане оперативной подготовки НАТО, но могут быть сокращены или отменены в связи с COVID-19. Такая судьба уже постигла маневры Defender Europe 2020.

Глава Европейского командования ВС США (EUCOM) генерал ВВС Тод Дэниел Уолтерс в четверг заявил, что учения BALTOPS, которые обычно начинаются примерно в июне, «все еще находятся на столе», но EUCOM и НАТО тщательно оценивают возможные последствия проведения этого мероприятия оперативной подготовки из-за распространения коронавируса.

С мая 2019 года 60-летний генерал Уолтерс одновременно является Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

«С каждой секундой очередного дня мы смотрим на все наши действия, чтобы убедиться, что мы можем потенциально сохранить здоровье и жизнь наших военнослужащих настолько, насколько это возможно», - сказал Уолтерс в четверг.

«Отмена или сокращение масштабных учений BATLOPS станет еще одним препятствием для США и НАТО в готовности Североатлантического альянса для борьбы с воинственной Россией», - пишет издание Defense News.

До этого EUCOM уже был вынужден резко сократить масштаб и размах учений Defender Europe 2020, о чем ранее писала «Газета.Ru».

Мероприятия боевой и оперативной подготовки в Европе тогда были свернуты из-за вспышки коронавируса. Все перемещения личного состава, вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) из США в Европу были приостановлены. Всего в маневрах Defender 2020 предполагалось задействовать около 37 тыс. военнослужащих из 19 стран. От планов провести стратегическую оборонительную операцию на континентальном театре военных действий в связи с вторжением с Востока не осталось практически ничего.

Еще до начала учений Defender Europe 2020 военные аналитики сравнивали их с учениями REFORGER эпохи холодной войны в Европе. Они имитировали развертывание войск, сил и средств Североатлантического альянса в Западной Германии в случае конфликта с Советским Союзом.

В этом году планировалось провести мероприятия по отражению вторжения гипотетического противника, обладающего примерно равными оперативными и боевыми возможностями с блоком НАТО.

Вирус серьезно отредактировал эти замыслы. И по сравнению с ним угроза с Востока очень сильно поблекла.

Еще до учений Defender Europe 2020 руководство НАТО приняло аналогичное решение об отмене крупномасштабных военных учений Cold Response 2020 из-за СOVID-19. Учения, в рамках которых предполагалось задействовать объединенные ВМС НАТО, военно-воздушные силы, силы и средства противовоздушной обороны и другие виды ВС (рода войск), так и не состоялись.

Помимо маневров Defender Europe 2020, из-за опасений, связанных с COVID-19, был отменен еще целый ряд учений, так или иначе связанных с Defender Europe. Среди них «Динамичный фронт» (Dynamic Front), «Оценка совместных боевых действий» (Army Joint Warfighting Assessment), «Сабельный удар» (Saber Strike) и «Быстрое реагирование» (Swift Response).

«Когда мы думаем, что угроза COVID-19 во время проведения учений вполне реальна, мы должны при этом исходить из масштабов, места проведения, времени и сложности мероприятий, и в этом плане мы готовы внести коррективы в порядок проведения БАЛТОПС», - сказал генерал Уолтерс в четверг.

При этом глава Европейского командования ВС США сказал, что они «постоянно корректируют масштаб учений» в течение последних 70-80 дней.

В прошлогодних учениях BALTOPS, которые проходили в 2019 году в период с 9 по 21 июня, принимали участие вооруженные силы 18 стран, 50 надводных кораблей, 36 самолетов, две подводные лодки и 8600 бойцов и командиров.

В ходе проведения BALTOPS обычно уточнялись вопросы взаимодействия между видами вооруженных сил и родами войск (сил), организации противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, осуществления морских десантных (противодесантных) операций.

BALTOPS - крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море. Они проводятся, начиная с 1971 года. В настоящее время в них участвуют вооруженные силы Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Турции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов.

Россия ранее также принимала участие в учениях БАЛТОПС, но ее перестали приглашать после вступления в состав федерации Республики Крым и города Севастополь в 2014 году.

По мнению многих аналитиков, в НАТО в ходе проведения БАЛТОПС традиционно стараются подчеркнуть значимость альянса и обосновать увеличение расходов на нужды военного блока.

Генерал Уолтерс сказал журналистам, что EUCOM и НАТО рассмотрят уроки, которые можно было бы извлечь из отмененных учений БАЛТОПС-2020.

В этом плане следует добавить, что военнослужащие на учениях, особенно это касается кораблей военно-морских сил, как правило, находятся в ограниченных объемах пространства и сосредоточены очень скученно. К примеру, экипаж авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» (CVN-71), на котором произошла вспышка коронавируса, составляет 3200 человек плюс 2480 человек авиакрыла.

Условия распространения инфекции на этом корабле (как впрочем, и на любом другом, учитывая общую систему вентиляции) более чем благоприятные. В аналогичную ситуацию попал и авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль», на котором коронавирусом заразились 668 человек.

Поэтому масштабные учения, тем более с участием военнослужащих десятков стран, могут служить в условиях пандемии одним из лучших средств дальнейшего распространения инфекции.

Что касается плана боевой и оперативной подготовки Вооруженных сил России на 2020 год, то на этот год запланировано провести более 4800 учений различного масштаба и свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учебы.

Важнейшим мероприятием боевой учебы российских Вооруженных сил должны стать запланированные на сентябрь стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Главный упор в ходе этих мероприятий предполагается сделать на повышении уровня полевой, морской и воздушной выучки личного состава.

Каких-либо сведений об отмене или переносе сроков проведения важнейших мероприятий оперативной подготовки ВС РФ пока не поступало. Вместе с тем можно не сомневаться, что вирус может внести свои коррективы и в планы российского командования.

Михаил Ходаренок