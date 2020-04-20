Сообщается о возможном появлении на севере Сирии российской авиабазы

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На территории сирийской провинции Ракка, возможно, появится вертолетная база. Ее смогут совместно использовать Воздушно-космические силы России и сирийские Военно-воздушные силы.

Об этом сообщило информационное агентство так называемой сирийской оппозиции Step News Agency. Агентство же, в свою очередь, ссылается на информацию своего источника, служащего в рядах ополчения Национальных сил обороны, которое оказывает помощь правительственным войскам Сирии.

Согласно этой информации, недавно состоялась совместная инспекция российских и сирийских военных в провинции Ракка. Они посетили окрестности города Мадан, расположенного в 50 километрах на юго-восток от центра провинции, города Ракки. Предположительно, именно в этом месте будет организована авиабаза.

Создание здесь вертолетных площадок и сопутствующей инфраструктуры позволит российским и сирийским военным осуществлять быструю переброску по воздуху необходимых грузов в этот район. Помимо этого, базирующиеся здесь вертолеты смогут осуществлять плотную воздушную поддержку подразделений Сирийской арабской армии, действующих в провинции против боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ.

Никаких официальных комментариев по этому поводу на данный момент нет.