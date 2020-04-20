Производители вертолётов AH-64 похвастались своими успехами. Вчера, 16 апреля, портал janes.com сообщил о том, что со сборочной линии компании Boeing сошёл 500-й Apache Guardian.

Новейшая модификация вертолёта AH-64 — AH-64E Apache Guardian, — производится с 2011 года. Общее число всех модификаций «Апача» превысило 2400 единиц.

Вертолёт AH-64 Apache Источник изображения: flightglobal.com

В Boeing указывают, что только вертолёты AH-64 армии США налетали уже свыше 4,5 млн часов. С учётом текущих заказов производство этих машин продлится как минимум до 2026 года. Для ВС США и иностранных заказчиков планируется собрать 791 вертолёт AH-64E Apache Guardian.

Ударный вертолёт McDonnell Douglas AH-64 Apache был принят на вооружение армии США в 1984 году и прошёл первое боевое крещение во время американского вторжения в Панаму в декабре 1989 года. AH-64 является самым распространённым ударным вертолётом в мире.

Вооружение вертолёта AH-64 Apache состоит из дистанционно управляемой 30-мм автоматической пушки M230, а также управляемых и неуправляемых ракет. Вертолёт защищён броней из кевлара и полиакрилатовыми бронеплитами, а потому имеет высокую живучесть. Машина способна продолжать полёт даже после попадания пули калибра 12,7 мм или осколочно-фугасного снаряда калибра 23 мм; все её ключевые системы дублированы. Экипаж состоит из двух пилотов, каждый из которых может самостоятельно управлять вертолётом и его вооружением.