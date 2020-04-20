Войти
WarSpot

500-й Apache Guardian

101
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Производители вертолётов AH-64 похвастались своими успехами. Вчера, 16 апреля, портал janes.com сообщил о том, что со сборочной линии компании Boeing сошёл 500-й Apache Guardian.

Новейшая модификация вертолёта AH-64 — AH-64E Apache Guardian, — производится с 2011 года. Общее число всех модификаций «Апача» превысило 2400 единиц.

Вертолёт AH-64 Apache

Источник изображения: flightglobal.com

В Boeing указывают, что только вертолёты AH-64 армии США налетали уже свыше 4,5 млн часов. С учётом текущих заказов производство этих машин продлится как минимум до 2026 года. Для ВС США и иностранных заказчиков планируется собрать 791 вертолёт AH-64E Apache Guardian.

Ударный вертолёт McDonnell Douglas AH-64 Apache был принят на вооружение армии США в 1984 году и прошёл первое боевое крещение во время американского вторжения в Панаму в декабре 1989 года. AH-64 является самым распространённым ударным вертолётом в мире.

Вооружение вертолёта AH-64 Apache состоит из дистанционно управляемой 30-мм автоматической пушки M230, а также управляемых и неуправляемых ракет. Вертолёт защищён броней из кевлара и полиакрилатовыми бронеплитами, а потому имеет высокую живучесть. Машина способна продолжать полёт даже после попадания пули калибра 12,7 мм или осколочно-фугасного снаряда калибра 23 мм; все её ключевые системы дублированы. Экипаж состоит из двух пилотов, каждый из которых может самостоятельно управлять вертолётом и его вооружением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Панама
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
MD Helicopters
Похожие новости
04.09.2019
Индия вооружилась "индейцами"
30.07.2019
"Индейцы" в Индии
20.05.2019
Boeing готовит скоростной Apache
30.07.2018
"Апач" и "Чинук" — индийские братья
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин