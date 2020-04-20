В Севастополе началось строительство центра подготовки водолазов ВМФ

В Севастополе на берегу Камышовой бухты началось строительство Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ. Согласно паспорту объекта, работы завершатся в III квартале 2021. Подрядчиком выступает ФГУП "Главное военно-строительное управление №4".

Учебный центр возводится на восточном берегу Камышовой бухты, на свободном участке, примыкающем к территории Севастопольского морского порта. Там уже развернулись масштабные земляные работы, работают экскаваторы, вокруг участка устанавливают ограждение.

Из информационной справки известно, что запланировано строительство береговой инфраструктуры и причалов. На суше разместятся плац, учебное здание, казарма на 380 человек, столовая, клуб со порталом, медпункт, полоса препятствий, гимнастический городок, котельная. На берегу моря построят эллинг со слипом, причалы для водолазных постов и стоянки судов, барокомплекс, тренировочный комплекс для водолазов и другие сооружения.

Военная школа водолазов с 1950-х годов базировалась в Карантинной бухте Севастополя, возле музея-заповедника "Херсонес Таврический". Территорию воинских частей возле Херсонеса было решено задействовать для развития музея. На их месте планируется разместить историко-археологический парк, построить здания музеев античности и Византии. Летом 2019 года было принято решение о переезде школы водолазов в Камышовую бухту.

Юлия Крымова (Севастополь)