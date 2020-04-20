Войти
Деловая газета "Взгляд"

МИД заявил о вопросах к США по деятельности в космосе

113
0
0
Мария Захарова
Мария Захарова.
Источник изображения: gazeta.ru

Россия ждет от США ответа на вопросы по активности американских военных в космическом пространстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас тоже вопросов немало, но эти вопросы мы задавали давно и хотим уже получить ответ. Снятию взаимных озабоченностей способствовало бы выстраивание полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности, об организации которого договорились 16 января заместители глав внешнеполитических ведомств России и США", – сказала Захарова, передает ТАСС.

Напомним, космическое командование ВВС США заявило, что Россия якобы проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения США в адрес России о якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты являются попыткой оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что Россия на самом деле проводила плановые испытания ракеты А-235 "Нудоль", направленные на совершенствование ПРО.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
А-235
Похожие новости
20.04.2020
Начальник космических войск США обвинил Россию в лицемерии
07.06.2019
Таинственный пуск: в США озадачены испытаниями российской противоракеты
30.11.2017
США сделали снимок секретного российского комплекса
02.11.2017
Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
31.03.2017
Последний рубеж обороны: на что способна стратегическая ПРО России
06.06.2016
Россия и США готовятся к звездным войнам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин