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Газета.ru

31 зараженный: коронавирус добрался до нахимовцев

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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

В Москве коронавирусом заразился 31 учащийся Нахимовского морского училища, сообщили в Минобороны. Военные назвали их состояние нормальным, у воспитанников нет симптомов болезней органов дыхания. Нахимовцы должны участвовать в параде Победы на Красной площади, но они не посещали совместные тренировки парадных расчетов в Алабине.

31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища оказался заражен коронавирусом, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что состояние всех инфицированных нормальное, у них нет симптомов заболевания органов дыхания, температура тела в норме.

Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение, заверили в министерстве.

"Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в городе Москве", - предположили военные. Ни воспитанники, ни преподаватели Нахимовского морского училища не привлекались к участию в совместных тренировках парадных расчетов в Алабине.

Инфицированные учащиеся помещены на карантин в один из санаториев оборонного ведомства. Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели находятся на обсервации по месту размещения, отметили в министерстве.

В самом Нахимовском морском училище и его региональных филиалах эпидемиологическая обстановка оценивается как стабильная и контролируемая. По сообщению Минобороны, там ежедневно проводятся мероприятия по диагностике личного состава и полной дезинфекции всех помещений и материальных средств.

Нахимовцы принимают участие в парадах Победы на Красной площади Москвы. В марте Минобороны сообщало, что в мероприятии будут участвовать 55 воспитанников владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Тренировки парадных расчетов и подготовка к торжеству продолжались по плану и после введения нерабочих недель. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнял, что всего в парадных расчетах планируется задействовать 15 тыс. человек. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что 6 апреля в Алабине прошла первая совместная тренировка пеших парадных расчетов, бронетехники и авиации.

Накануне издание «Фонтанка» сообщило, что в Москве с высокой температурой госпитализирован начальник Нахимовского училища контр-адмирал запаса Анатолий Минаков. Он прибыл в столицу на репетиции парада Победы. Сам Минаков подтвердил «Фонтанке», что у него взяли тест на коронавирус, но, по его словам, результата пока нет.

По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России на данный момент зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Для информирования о ситуации в стране правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и во всем мире президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия.

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас - святая, и жизнь каждого человека - бесценна», - сказал Путин на заседании Совбеза.

Он отметил, что военные уже должны были начать готовиться к проведению парада, но риски, «связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки».

«И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах», - заявил Путин.

За день до этого с соответствующей просьбой к президенту обратились три российские организации, объединяющие ветеранов войны: Российская ассоциация героев, Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных сил.

«К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно», - говорится в обращении. Авторы подчеркнули, что проведение парада может представлять угрозу для здоровья участников. В связи с этим перенос даты торжества станет знаком уважения ко всем гражданам. Ветеранские организации посоветовали провести парад, после того как эпидемиологическая ситуация придет в норму.


Лидия Мисник

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