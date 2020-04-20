Ударный вертолет AH-64E Apache совершил аварийную посадку в Индии

Индийский ударный вертолет AH-64E Apache Guardian американского производства в пятницу из-за возникшей на борту неисправности был вынужден приземлиться в аварийном режиме. Инцидент произошел в штате Пенджаб.

#الهند | هبوط اضطراري لمروحية هجومية من طراز AH-64E Apache في إقليم البنجاب إثر عطل فني. يشار أن الهند استلمت أول دفعة من هذه المروحيات في 2019 من الولايات المتحدة الأمريكية. pic.twitter.com/rD1jTDAonW — Defense Mural (@defensemural) April 17, 2020

Судя по обнародованным фотографиям, винтокрылая машина не имеет серьезных внешних повреждений. Также видно, что она несет два блока для запуска 70-мм неуправляемых авиационных ракет.

Происшествие вызвало бурную реакцию в зарубежных социальных сетях. Пользователи отмечают, что военно-воздушные силы данного государства отличаются высокой аварийностью. Причем терпит аварии и катастрофы как техника советских и российских образцов: МиГ-21, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-29К, Ан-32, так и западные машины: Jaguar, Mirage 2000, Hawk.

Весной минувшего года широко обсуждалось уничтожение системой противовоздушной обороны Spyder, своего же вертолета Ми-17В-5. Тогда погибли 6 человек

Теперь открыт счет и недавно приобретенной американской технике. Этот AH-64E получен, по некоторым данным, лишь семь месяцев назад. Осенью прошлого года группа таких вертушек в количестве восьми единиц переброшена на местную авиабазу. Всего индийская сторона закупила в США 22 Apache Guardian.

В этой Индии также создан свой собственный легкий ударный вертолет LCH, оптимизированный для действий в высокогорных условиях. Планируется закупить около 180 штук.

В то же время продолжается эксплуатация почти двух десятков транспортно-боевых модернизированных Ми-25 и Ми-35.

Алексей Моисеев