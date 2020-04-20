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Российская «Былина» уничтожит врага сама

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Источник изображения: Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вооруженные силы России готовятся к массовым поставкам комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-109А «Былина», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Поставки должны завершиться в 2025 году. Согласно газете, соответствующие планы утверждены Минобороны России.

Издание отмечает, что РБ-109А «Былина», оснащенная элементами искусственного интеллекта, сделает все сама, то есть «без участия операторов в режиме реального времени может проанализировать обстановку, найти и классифицировать [вражеские] цели», после чего подберет для них средства подавления или уничтожения.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, что такие комплексы усилят эффективность применения средств РЭБ на 40–50 процентов.

«Известия» напоминают, что оборудование РБ-109А «Былина» монтируется на пяти грузовых машинах высокой проходимости, а впервые оружие было применено на учениях «Запад-2017».

В мае 2019 года газета написала, что Северный флот завершил вооружение Центра РЭБ, что позволит полностью контролировать Северный морской путь. Согласно изданию, Центр получил системы «Мурманск-БН» и станции семейства «Красуха», которые будут дополнены комплексами «Дивноморье».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Дивноморье
Красуха-4
Мурманск-БН
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
Военные учения
СФ
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