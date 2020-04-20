Россия учла перевооружение ядерных сил США в своем военном планировании

Россия учитывает в своем военном планировании масштабную программу перевооружения стратегических ядерных сил США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" заявил, что "мы видим в целом масштабнейшую программу перевооружения стратегических ядерных сил США, рассчитанную на многие годы, с огромными ассигнованиями", и все это "учитывается в нашем собственном военном планировании".

Также он указал, что Москва понимает доводы Китая о невозможности включения КНР в договоренности России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Он отметил, что сама постановка вопроса о подключении Китая – "это политический сюжет, колоссальный, очень сложный".

Одним из факторов является то, что Китай по своему потенциалу находится значительно позади США и России.

Ранее США признали беззащитность перед ядерным вооружением России.

Наталья Ануфриева