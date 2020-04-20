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Деловая газета "Взгляд"

Россия учла перевооружение ядерных сил США в своем военном планировании

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Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Россия учитывает в своем военном планировании масштабную программу перевооружения стратегических ядерных сил США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" заявил, что "мы видим в целом масштабнейшую программу перевооружения стратегических ядерных сил США, рассчитанную на многие годы, с огромными ассигнованиями", и все это "учитывается в нашем собственном военном планировании".

Также он указал, что Москва понимает доводы Китая о невозможности включения КНР в договоренности России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Он отметил, что сама постановка вопроса о подключении Китая – "это политический сюжет, колоссальный, очень сложный".

Одним из факторов является то, что Китай по своему потенциалу находится значительно позади США и России.

Ранее США признали беззащитность перед ядерным вооружением России.


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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