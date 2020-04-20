После коронавирусного кризиса: три возможных сценария для Европы (Česká pozice, Чехия)

В Европе будет экономический кризис, а потом война. Такие слухи ходят в последнее время среди сирийских беженцев в греческих лагерях. Неужели Европе действительно грозит нечто подобное? Автор пробует спрогнозировать, что может произойти на европейском континенте в ближайшем будущем, возлагая надежды на оптимистический сценарий.

В мире еще не случалось таких событий, как коронавирусный кризис, и поэтому опираться на какую-то знакомую модель невозможно. Ученые, сотрудничающие с британским правительством, утверждают, что меры против заразы будут сохраняться в течение года. По словам заместителя министра здравоохранения ЧР Романа Примулы, возможно, все затянется еще на дольше.

В Европе будет экономический кризис, а потом война. Такие слухи ходят в последнее время среди сирийских беженцев в греческих лагерях. Поэтому некоторые из них всерьез подумывают вернуться домой, где, как им кажется, перспективы куда лучше. Неужели нам действительно грозит нечто подобное? Попробуем спрогнозировать, что может произойти на нашем континенте и в Чехии в ближайшем будущем. Это довольно непросто, и, кстати, некоторые СМИ, пытаясь так же заглянуть в будущее, предостерегают: "Никто не знает, какой курс возьмет коронавирус и как он повлияет на местную экономику в долгосрочной перспективе", - пишет портал "Политико".

В мире еще не случалось таких событий, как коронавирусный кризис, и поэтому опираться на какую-то знакомую модель невозможно. Максимум можно вспомнить опыт локальных пандемий перед самой Второй мировой войной и в первые годы коммунистического режима. В памяти также остались экономические кризисы минувших дней. Какие у нас есть факты, и что говорят специалисты? Ученые, сотрудничающие с британским правительством, утверждают, что меры против заразы будут сохраняться в течение года. По словам заместителя министра здравоохранения ЧР Романа Примулы, возможно, все затянется еще на дольше, и поэтому за границей мы не сможем побывать еще года два. Также нас ожидает спад в отечественной экономике, по прогнозам компании Deloitte, на десять процентов.

Беспрецедентная ситуация

Европейский Союз прозевал начало кризиса, и в самых пострадавших странах его отодвинули со своей гуманитарной помощью Китай, Россия и Куба. Эти страны стараются выжать из коллапса максимум. "Европейская комиссия по крайней мере на какое-то время отказалась от приверженности правилам. Раньше она всегда настаивала на том, что любое европейское действие должно им соответствовать. Теперь ее принципы варьируются по обстоятельствам", - пишет "Политико". На деле некоторые европейские страны начали без координации друг с другом закрывать границы, задерживать и даже красть медицинские материалы.

Но все меняется. Германия, которая сама очень пострадала, предлагает помощь еще более пострадавшим Италии и Испании, а в Брюсселе подумывают запретить вводить ограничения на экспорт медицинских материалов и создают фонд для безотлагательной помощи пострадавшим странам. Все это многообещающе, и тем не менее, по-видимому, останутся исключения, такие как, например, Венгрия. Такие страны не будут задумываться об общем благе, и их режимы воспользуются кризисом в свою пользу.

Беспокойство вызывает пассивность американцев, которые как будто отказались от роли гаранта безопасности в Европе и в мире. Президент Дональд Трамп занимается в основном внутренними проблемами, и события и обязательства за рубежом его не интересуют. Американцы, например, ограничили свое участие в учениях "Защитник Европы 2020" в мае и июне, в которых планировалось задействовать 37 тысяч солдат, и благодаря этому учения стали бы самыми масштабными за последние 25 лет. "Защита здоровья наших собственных сил и сил союзников - наш приоритет", - аргументирует Пентагон.

Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, поскольку такое резкое падение ВВП нашей страны случалось в истории только два раза: ниже 20% оно снизилось во время экономического кризиса в начале 30-х годов ХХ века, и около 10% снижение ВВП было во время трансформации экономики в начале 90-х. Но тогда общество пребывало в эйфории из-за падения коммунизма. Как оно воспримет это сегодня, вопрос. 20-процентная безработица - тоже незнакомое нам явление. К ней привыкла вечно тонущая Греция. До 2012 года такая безработица была в Испании, а в 2010 году и в Литве. Максимальная безработица в Чехии составляла 8,8% в 2000 году.

Месяцы или годы

Давайте обозначим три основных сценария развития событий. Вариант А оптимистичный. Пройдет месяц, а может и больше, пока все не придут в себя и все не вернется постепенно на круги своя. Промышленность вернется к работе, и снова откроются автомобильные заводы и другие предприятия. Восстановится европейская солидарность, и ЕС окажет большую помощь наиболее пострадавшим странам, прежде всего Италии и Испании. Страны Вышеградской четверки оставят границы закрытыми непомерно долго и воспользуются кризисом для постепенного укрепления авторитаризма. Но и им, к счастью, придется перед лицом остальных членов Европейского Союза держать себя в разумных рамках.

Даже при таком самом оптимистическом сценарии, вероятно, мы столкнемся с ограничением свобод во имя предотвращения чрезвычайных ситуаций. В частности, будет установлено слежение за мобильными телефонами, которое уже вводят некоторые правительства для более эффективного контроля над пандемией, а также незаметно перейдут к слежению через интернет и социальные сети, тем самым стараясь предотвратить распространение дезинформации. На какое-то время общество обеднеет, но благодаря большому потенциалу экономики Европейского Союза скоро благосостояние восстановится. Европейская солидарность поможет более бедной части Европейского Союза, и благодаря ей можно будет принять новых членов. В разных вариациях этот сценарий очень вероятен.

Возможно, чуть меньше шансов на реализацию у варианта В, так скажем среднего пути. Европа будет преодолевать последствия пандемии на протяжении месяцев и даже годов. Производство на некоторых предприятиях останется закрытым, и таких будет становиться все больше, поскольку в некоторых отраслях, например авиапроме, из-за ограничения передвижений пойдет резкий спад. Запад Европы наконец смягчит режим ограничений, а некоторые страны, например Вышеградской четверки, будут по-прежнему на них настаивать, несмотря на возражения Брюсселя.

Это приведет в очередной раз к разногласиям в Европейском Союзе, который столкнется с дефицитом воли и солидарности к пострадавшим. Таким образом, ЕС проявит свою беспомощность и либо вскоре просто распадется, либо останется в символическом виде, как СНГ после распада Советского Союза. Может, ЕС разделится на старое ядро, Вышеградскую четверку и всех остальных. А вот президент Трамп, наоборот, спохватится, и Европу во многом спасет НАТО. Однако альянс не будет вмешиваться во внутренние дела стран-членов, и поэтому в странах Вышеградской четверки расцветет авторитаризм. Для Чехии это будет означать, что правительство Андрея Бабиша, несмотря на обещания, закрутит гайки, или к власти придет еще кто похуже.

"В интересах здравоохранения", возможно, оставят запрет на собрания. Власть возьмет под контроль государственные и другие СМИ, "почистит" некоммерческую сферу. При таком сценарии шенгенская зона навсегда уйдет в прошлое. Свободное перемещение без границ, возможно, в глазах многих людей, в том числе из-за политической пропаганды, превратится в главного виновника пандемии. На границы, скорее всего, вернут пограничный контроль и таможню, но свободно путешествовать все же в итоге разрешат, в частности по экономическим причинам.

Китай распространяет влияние

Наименее правдоподобным кажется "катастрофический" вариант С, который предполагает те же события, что и при варианте В, с той только разницей, что ситуацию не спасет даже НАТО, и мы останемся на произвол авторитаризма и влияния держав: России, Китая, Германии и США. Самой большой угрозой для Европы и Чехии будет установление авторитаризма в какой-либо форме в Германии и ностальгия по прошлому.

Угроза России - на втором месте. Она любит вмешиваться в ситуацию, когда видит шанс для себя, как это было с отправкой медицинских материалов в Италию. Если бы силы ослабли и гарантии утратились, Москва, по-видимому, не колеблясь аннексировала бы Прибалтику или установила бы дружественные режимы в Восточной и Центральной Европе. Но, вероятно, и саму Россию пандемия ослабит.

Если кто и заработает на коронавирусе, так это Китай, который пользуется своим положением главного производителя масок и расходного медицинского материала, тем самым распространяя свое политическое влияние. Китай хочет стать державой равной Соединенным Штатам и добивается этого с помощью дружественных режимов и политиков (один из них работает у нас в Пражском граде). Опасность того, что общественность, забыв о критике, будет восхищаться методами коммунистической Поднебесной (ведь она решительно справилась с пандемией!), более чем реальна.

Томаш Влах (Tomáš Vlach)