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ЦАМТО

Elbit Systems поставит системы боевого управления ВС Швейцарии

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Прототип БМ Eagle 6х6 с разведывательным комплексом TASYS и модулем с 12,7-мм пулеметом
Прототип БМ Eagle 6х6 с разведывательным комплексом TASYS и модулем с 12,7-мм пулеметом.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 апреля. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 16 апреля объявила о заключении с Агентством по оборонным закупкам и технологиям Швейцарии (Armasuisse) контракта на поставку систем командования и боевого управления (С2) для комплексов тактической разведки (TASYS) ВС этой страны.

Стоимость продажи составляет 15 млн. долл. Контракт будет выполнен в течение трех лет.

В соответствии с условиями соглашения, израильская компания предоставит разведывательным батальонам и передовым наблюдателям ВС Швейцарии системы C2, которые расширят возможности по обнаружению целей, определению приоритетов, распределению информации и позволят сформировать общую картину оперативной обстановки, способствуя быстрому принятию решений и эффективному взаимодействию.

Как сообщал ЦАМТО, тактическая система разведки TASYS будет использоваться для сбора разведданных в интересах Вооруженных сил Швейцарии, а также поддержки функций гражданских властей. Производство систем на шасси ББМ "Игл-5" с колесной формулой 6х6 компании General Dynamics European Land Systems начнется в 2020 году. Машины также будут оснащены установленными на выдвижной телескопической мачте ЭО/ИК станцией WESCAM MX-RSTA компании L3Harris для ведения разведки на месте и в движении.

Поставки комплексов будут выполнены в течение 2023-2025 гг. 89 ББМ будут применяться в боевых операциях, а 11 бронемашин будут использоваться для обучения личного состава.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Швейцария
Компании
Elbit Systems
General Dynamics
Проекты
2020-й год
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