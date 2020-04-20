Видео: БМ-14 поддержала американские гаубицы на учениях во Вьетнаме

Вьетнамская народная армия в ходе боевой подготовки одновременно использует образцы военной техники, изготовленные в Советском Союзе и США.

6th Artillery Brigade of Vietnam People Army in a live-firing exercise. BM-14 140mm MRLS, M1 155mm field guns and M1955 (D-20) 152mm howitzers could be seen.

Stationed in Southern Vietnam, the 6th is one of many "hybrid" units that use systems from Soviet/Russia and America. pic.twitter.com/PMczR6nQVc — Lee Ann Quann (@AnnQuann) April 15, 2020

В шестой артиллерийской бригаде, дислоцированной в южных районах страны, имеются поставленные из СССР реактивные системы залпового огня БМ-14 и трофейные американские 155-мм гаубицы М114. На размещенном в Сети видео, заметно, что в этом соединении также используются 152-мм орудия Д-20.

Первые партии РСЗО БМ-14 были экспортированы еще в середине 60-х годов. Всего отправили более сотни таких установок. Они использовались в ходе наступательных операций против заокеанских агрессоров, их местных марионеток, во время конфликта с Китаем, а также в Камбодже.

Первоначально машины изготавливались на шасси вездеходов ЗиС-151 и ГАЗ-63, затем пусковые установки монтировались на ЗиЛ-157. Последние версии, вроде тех, что встречаются в этом ролике, были уже на современных на то время ЗиЛ-131. Их общий признак - прикрытые откидывающимися броневыми панелями окна кабины.

Пакет имеет 16 направляющих, предназначенных для стрельбы 140-мм турбореактивными осколочно-фугасными снарядами. Дальность применения до 9 800 метров. Имеются также дымовые боеприпасы.

Пушки-гаубицы Д-20 также попали во Вьетнам в 60-е годы. Им тоже пришлось много повоевать. Они способны поражать цели на дистанциях в 17 400 метров. Скорострельность - до 6 выстрелов в минуту.

Весной 1975 года, после разгрома проамериканского режима в качестве трофеев досталось 250 буксируемых орудий М114, которые воевали еще в годы Второй мировой, а также в Корее. Их максимальная дальность стрельбы -14 600 метров. Скорострельность - 2 выстрела в минуту.

Все представленные образцы, находящиеся в этой бригаде, можно считать устаревшими, но они еще долго будут эксплуатироваться в армии Вьетнама, поскольку пока не представляется возможности заменить их чем-то более современным.

Алексей Брусилов