Правительство РФ компенсирует министерству обороны более 63 млн рублей за борьбу с коронавирусом в первую неделю февраля

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ получит более 63 млн рублей в качестве компенсации за борьбу с коронавирусом на территории России в первую неделю февраля, говорится в опубликованном в пятницу распоряжении правительства.

"В целях компенсации затрат, понесённых при выполнении 1-7 февраля 2020 года мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, выделить в 2020 году Минобороны России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 63 млн 395 тыс рублей", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что речь идет о восполнении израсходованных горюче-смазочных материалов, продовольствия, средств радиационной, химической и биологической защиты, финансовых средств, затраченных на аэродромное обслуживание авиационной техники, а также ее ремонт и сервисное обслуживание.

В начале февраля российские военные были задействованы в эвакуации из Китая граждан РФ из-за коронавируса. Было задействовано два самолетов ВКС России.

На территории РФ они совершали посадку на одном из аэродромов Восточного военного округа и в Тюмени.

Кроме летчиков были задействованы медики, вирусологи и еще ряд специалистов Минобороны