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WarSpot

Польша хочет шведские субмарины

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Польша может вооружиться шведскими подлодками. Вчера, 16 апреля, портал defence24.pl сообщил о том, что Минобороны Швеции направило в парламент запрос на продажу двух действующих субмарин из состава шведских ВМС.

Польша направила Швеции запрос на возможность приобретения двух субмарин типа Södermanland. Подлодки HSwMS Södermanland и HSwMS Östergötland могут заменить устаревшие субмарины типа Kobben, произведённые ещё в 60-е годы.

Субмарина HSwMS Södermanland

Источник изображения: defence24.pl

HSwMS Södermanland и HSwMS Östergötland по меркам ВМС Швеции считаются устаревающими. Так, Östergötland была выведена из эксплуатации в 2011 году и служила донором запчастей для Södermanland. Последнюю планировалось списать в 2021 году, поскольку её дальнейшая модернизация была признана слишком затратной.

Подлодки HSwMS Södermanland и HSwMS Östergötland были построены в 1985-1990 годы. В 2000-2005 годах обе субмарины прошли глубокую модернизацию, которая заключалась в установке новой секции с анаэробными двигателями Стирлинга. Каждая из подлодок типа Södermanland вооружена шестью носовыми 533-мм торпедными аппаратами, а также тремя носовыми 400-мм торпедными аппаратами.

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Страны
Польша
Швеция
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