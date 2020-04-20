Войти
Lenta.ru

Российская «Федерация» точно сядет

99
0
0
Источник изображения: Фото: Naked-science.ru

Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.

По его словам, новый корабль воплотил лучшие решения, реализуемые на действующих российских пилотируемых космических кораблях семейства «Союз».

«Это будет посадка, во-первых, на шасси», — сказал космонавт, добавив, что «Орел» будет оснащен мощными двигателями мягкой посадки, позволяющими с высокой точностью «подлетать к какой-то площадке».

«Задача этой системы — погасить скорость, и дальше идет уже нормальная ракетная посадка», — отметил Виноградов.

В марте генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая перед космонавтами в Театре российской армии в Москве, призвал немедленно создать новый космический корабль.

В феврале менеджер рассказал о том, что для «Федерации», над которой в «Роскосмосе» работают более десяти лет, создали днище.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
03.07.2019
Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца
21.01.2019
Россия построит лунный "Союз" за свой счет
18.11.2016
Сергей Крикалев: около Луны может быть создано две космические станции
20.04.2016
Китай предлагает электронику в обмен на ракетные двигатели
13.04.2016
Орбита амбиций
25.05.2015
Бессмысленная гонка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин