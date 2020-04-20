Диалог по гиперзвуку: Россия поставила США условия

Замглавы МИД назвал условия для диалога с США по гиперзвуку

Россия и США должны вести комплексное обсуждение как российского, так и американского гиперзвукового оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в противном случае диалог о новых системах РФ невозможен. Он также упомянул актуальный на сегодняшний день вопрос СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году.

Главное условие для диалога с США по новым российским системам гиперзвукового оружия - комплексное обсуждение аналогичных американских проектов, заявил РИА «Новости» замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, без этого переговоров быть не может.

К тому же он назвал необходимым общение по созданию глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), размещению оружия в космосе и другим программам, которые дестабилизируют стратегическую сферу и вызывают озабоченность российской стороны.

Замглавы МИД напомнил, что в прошлом году в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) для американской стороны провели показ ракетоносителя с планирующим блоком "Авангард".

И если действующее соглашение останется в силе в течение нескольких лет после истечения первоначального десятилетнего срока, то можно будет говорить, что эту систему введут в рамки этого договора, предположил он.

"Что касается ряда наших новых систем, которые американцы в последнее время именуют "экзотическими", то мы и от разговора по ним не уходим. Но хочу обратить особое внимание на то, что мы эти системы будем обсуждать не в вакууме, они не являются просто темой для обсуждения независимо ни от каких других обстоятельств", - подчеркнул замминистра.

Рябков назвал неотменимым и жестким условием диалога согласие США вести предметный комплексный разговор, в рамках которого стороны будут руководствоваться исключительно задачей обеспечения национальной безопасности.

«Это альфа и омега нашего подхода вообще к работе в сфере контроля над вооружениями", - отметил дипломат.

В минувшие выходные президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос вооружений. Американский лидер назвал разговор о вооружениях «важной частью» беседы.

«В основном мы говорили о Китае, об их границах. Мы говорили немного о наших границах, о границе с Мексикой», - уточнил Трамп.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что в ходе разговора Путина и Трампа тема СНВ-3, который заканчивается в 2021 году, не поднималась.

Этот договор остается единственным действующим документом между Россией и США, регламентирующим ограничение вооружений. Согласно ему, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы спустя семь лет и в дальнейшем суммарный объем вооружений не превышал 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Действие этого соглашения истекает в феврале 2021 года, но его можно продлевать каждые пять лет.

Этот вопрос сейчас стоит на повестке российско-американских отношений. Но, как отмечает Дмитрий Песков, его стоит задать Вашингтону, поскольку инициативы по слому документа идут не от Москвы. По его словам, сложившаяся ситуация показывает нежелание американских коллег вести переговоры по продлению этого «важного для всей планеты документа».

"К сожалению, это не просто ощущение - это реальность, в которой мы существуем. Действительно, коронавирус поставил на паузу многие жизненно важные процессы - это реальность, с которой нам приходится сталкиваться", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли в период пандемии коронавируса перспективы продления договора СНВ с учетом того, что Вашингтон и ранее не демонстрировал желание начинать переговоры.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее предполагал, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку у него есть недостатки.

Один из камней преткновения в переговорном процессе - желание Соединенных Штатов сделать договор трехсторонним, с участием Китая. Такое желание выражал сам Дональд Трамп. Но в Пекине эту идею отвергли. Кроме того, она не нашла одобрения и в России.

Лидия Мисник