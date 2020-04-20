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ЦАМТО

Австралия распродала все списанные истребители F/A-18A/B "Хорнет"

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Истребители McDonnell Douglas F/A-18A/B Hornet ВВС Австралии
Истребители McDonnell Douglas F/A-18A/B Hornet ВВС Австралии.
Источник изображения: министерство обороны Австралии

ЦАМТО, 17 апреля. Правительство Австралии распродало все выведенные из состава ВВС страны устаревшие истребители-бомбардировщики F/A-18A/B "Хорнет", которые заменяются на F/A-18F Block.2 "Супер Хорнет" и F-35A "Лайтнинг-2".

Как сообщает Scramble Magazine, на текущий момент известно, что из всего начального парка (75 ед. F/A-18A/B) четыре машины были списаны ранее, 25 самолетов проданы правительству Канады, еще 46 машин – американской компании Air USA.

Первая пара приобретенных Канадой из состава Военно-воздушных сил Австралии истребителей F/A-18A/B "Хорнет" прибыла в Колд-Лейк (пров.Альберта) из Неллиса, (шт.Невада) 16 февраля 2019 года, где они участвовали в учениях RED FLAG.

Австралийские самолеты будут поставлены партиями в течение следующих двух лет и интегрированы в состав ВВС Канады по мере завершения их модификации. Ожидается, что последний самолет будет передан к концу 2021 года. Стоимость 25 самолетов составила около 90 млн. канад. долл.

Соглашение между ВВС Австралии и Air USA предусматривает поставку 46 F/A-18A/B "Хорнет", 36 из которых находятся в состоянии летной годности, а еще десяти машинам необходим ремонт. Первая партия самолетов осуществит перелет в США с дозаправкой в воздухе в ближайшее время.

Покупка, оценивающаяся более чем в 1 млрд. долл. США, включает в себя передачу всего имеющегося оборудования для материально-технического обеспечения данных самолетов и запасных частей.

Кроме того, Air USA также приобрела пять списанных из состава ВВС Австралии турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов PC-9/A, которые пополнят парк уже имеющихся у компании 17 УТС PC-9, а также пяти L-39C/ZA.

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