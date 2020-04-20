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ЦАМТО

В 49-ю армию ЮВО поступили новые многофункциональные комплексы управления войсками

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АПЕ-5
АПЕ-5.
Источник изображения: https://rusbitech.ru

ЦАМТО, 17 апреля. В 49-ю общевойсковую армию Южного военного округа (ЮВО) для оснащения полевых пунктов управления поступили комплексы автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5.

Оснащение мобильными комплексами позволило вдвое сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, смену места дислокации, а также автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.

АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КамАЗ и включают в себя автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции.

Многофункциональные комплексы оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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